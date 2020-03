Cristian estalla contra Elena por un comentario sobre Maite Galdeano: "Eres una mala pécora y una bruja"

La noche del martes 9 de marzo, Telecinco y Cuatro emitieron una nueva gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', en la que se mostraron nuevas imágenes de la convivencia de los concursantes. En ellas, Cristian Suescun fue uno de los protagonistas a raíz de sus encontronazos con sus compañeros, entre los que destacó especialmente una disputa con Elena Rodríguez a raíz de un comentario que habría lanzado sobre la relación entre el superviviente y su madre, Maite Galdeano.

Cristian Suescun y Elena Rodríguez discuten en 'Supervivientes 2020'

Lo convivencia de los siervos con Cristian no ha sido precisamente fácil, especialmente a raíz de los conflictos que el concursante ha mantenido con José Antonio Avilés y Elena. En plena discusión bajo la lluvia, de hecho, la segunda lanzó una dura pulla contra su compañero que no le sentó nada bien. "Mi madre está súper orgullosa de mí, no como la tuya", comentó la concursante, antes de recordar cómo Cristian y Galdeano habían acudido a los platós para arreglar sus problemas. "A mi madre no la metas, ¿vale?", le reprochó el superviviente, molesto, acercándose a ella.

"¿Te vas a acercar así con un machote, con la manita?", replicó Elena, en plena disputa, a la que Avilés puso fin señalando que los padres de Rodríguez "no han acudido a ningún plató. La tuya sí, así que, calladito". La tensión creció durante la noche a raíz de una disputa por el espacio sobre las esterillas y bajo la lona, protegidos de la lluvia, donde Cristian fue duramente criticado por sus compañeros por su falta de consideración hacia los demás. Algo que acabó desatando un conflicto la mañana siguiente, cuando Elena le reprochó beber más de la cuenta de un coco que era para todos. "Anda, cállate ya, amargada", replicó Suescun, ganándose los reproches de sus compañeros.

"Sabes dónde hacer daño"

"La realidad es que te has bebido medio coco", opinó Avilés, después de que Cristian le reprochara a Elena que siempre estuviera "con la puntillita". "La realidad, sí. La realidad es decir que mi madre no se siente orgullosa de mí, ¿no? Hincar ahí la púa, hacer daño", echó en cara Suescun. "Acércate un poquito más", comentó su compañera, con sarcasmo, mientras el superviviente le reprochaba que "eres mala, tienes cara de bruja". "Sigue insultando, sigue", lo animó Rodríguez, mientras Cristian se alejaba de ella antes de romper a llorar.

"Ese eres tú, el que se va ahora llorando. El víctimas. No seas tan víctimas y haz las cosas como las tienes que hacer, mirando por tus compañeros", criticó Elena, desde la distancia. "Mala pécora. Eres mala y sabes dónde hacer daño", lanzó Cristian, mientras su compañera lo animaba a seguir, con altanería. "Él fue quien dijo que venía aquí para hacer sentirse orgullosa a su madre", observó Avilés, a solas con Elena. Unas palabras que escuchó el aludido, quien no dudó en instarlos a "que no hables de mí más".