Rosa Benito culpa a 'Supervivientes' de la ruptura de su matrimonio con Amador Mohedano

Amador Mohedano visitó el programa de 'Sábado deluxe' después de cuatro años sin aparecer en televisión para hablar de su relación con su sobrina, Rocío Carrasco. Aprovechó la ocasión para dejar claro que Rosa Benito sigue siendo la mujer de su vida y que su sonrisa le sigue fascinando después de llevar varios años separados. Tras estas declaraciones, Rosa Benito ha querido dejar claro en 'Ya es mediodía' los motivos por los que no ha vuelto con su expareja.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha admitido que entre ellos han pasado muchas cosas y han tenido una vida feliz juntos. Ha dejado claro que para ella, Mohedano siempre será "el único hombre de su vida", algo que nunca ha escondido a lo largo de estos años a pesar de su separación: "Yo le quiero mucho y siempre le querré. Sigo llevando las alianzas porque son parte de mi historia", ha afirmado, mostrando los anillos a la cámara.

No obstante, la excuñada de Rocío Jurado ha especificado que cuando ella fue a Honduras fue el momento en el que su matrimonio se fue a pique: "Yo voy a 'Supervivientes' y se cargan mi matrimonio". Responsabiliza así a los rumores que surgieron, a pesar de que "a mí me lían con Montalvo, algo que no pasó y, a día de hoy, no se me conoce pareja. A él le meten la chica del ganchillo y fue tan torpe que abrió la puerta, y fue una trampa". Después de varios años igualmente la colaboradora no ve una buena opción retomar la relación a pesar del amor que se tienen: "No seríamos felices porque nos haríamos reproches", reconocía la colaboradora de 'Ya es mediodía'.

"Nunca hubiera metido a otra persona en mi casa y en mi cama"

"A mí me partiría saber que él sí ha conocido a otras mujeres cuando no ha estado conmigo porque yo no he estado con nadie. Yo nunca hubiera metido a otra persona en mi casa y en mi cama, y él lo hizo", aclara la ganadora del reality de supervivencia, desmintiendo definitivamente los rumores de reconciliación que han surgido en estos días.