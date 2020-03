'Supervivientes 2020': Cristian Suescun, concursante salvado de la nominación

La noche del martes 10 de marzo, 'Supervivientes' alcanzó su tercera gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' con Carlos Sobera al frente. En ella, los nominados Cristian Suescun, Alejandro Reyes, Ana María Aldón y Fani Carbajo se sometieron a la ceremonia de la salvación, en la que finalmente Cristian fue el concursante que se libró de la posible expulsión en la gala del jueves 12 de marzo.

Fani, Ana María, Cristian y Alejandro en la ceremonia de salvación de 'Supervivientes 2020'

Los concursantes se sometieron a la ceremonia, en la que aquellos que seguían nominados eran bañados en barro, mientras que el salvado recibía un chorro de agua, enfundados en una especie de chubasqueros transparentes. Una curiosa medida por la que se decantó la organización del programa después de que los concursantes hubieran pasado las últimas cuarenta y ocho horas empapados a causa de las pésimas condiciones meteorológicas del entorno.

La primera descartada frente a salvación fue Fani, algo ante lo que el propio Sobera confesó que "pensaba que igual la liberaba el público hoy, pero no". Algo que ya había pasado dos semanas antes, tras las primeras nominaciones de la edición. "Tengo una mezcla de sentimientos porque no me quiero ir, pero si me voy no pasa nada, porque estará con mi niño y mi chico", declaró la concursante, tranquila tras conocer que continuaba nominada. "No voy a pasar el día triste y mal", concluyó Fani, antes de que Lara Álvarez desvelara que Alejandro era otro de los concursantes nominados.

"Me quedaría hasta el final"

"Es lo que hay. Seguimos adelante, seguimos luchando", aseguró Reyes, tras conocer que seguía nominado, lo que de dejaba un duelo final entre Ana María y Cristian. "Todos queremos salvarnos, pero si me tengo que ir, encantada de irme con mi familia", confesaba la primera, antes de conocer la decisión de la audiencia, a la hora de hablar de los que supondría para ella salvarnos, algo que también comentó su compañero. "Sería la bomba. Sería para mí todo, salvarme. Me quedaría hasta el final", confesó Suescun, quien no pudo contener la auforia al conocer su salvación. "Estoy súper contento. Agradezco a toda la audiencia que me ha votado. Sois los mejores", declaró el superviviente.