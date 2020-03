Yiya y Vicky Larraz, enfrentadas en 'Supervivientes 2020': "Yo no soy buena ni soy vuestra hermana"

La noche del martes 10 de marzo, 'Supervivientes: Tierra de nadie' emitió una nueva gala en Telecinco y Cuatro, en la que se pudieron ver nuevas imágenes de los concursantes. Entre ellas, se pudo ver una rencilla entre Vicky Larraz y Yiya, desterradas de sus compañeros junto a Antonio Pavón, a raíz de las nulas ganas de la segunda de compartir una barca que ella misma había construido.

Yiya y Vicky durante su enfrentamiento en 'Supervivientes 2020'

"Si a mí se me ocurre coger la cuerda y los bambús que quedan para hacer una barca porque me interesa como proyecto, yo la voy a hacer para beneficio de todos, no para decir: 'esta barca es mía, hago lo que me da la gana con ella'", alegó Vicky, molesta con la actitud de su compañera. "Pues esta barca es mía, hago lo que me da la gana con ella y pregunté previamente que cuantos bambúes querías", replicó Yiya, mientras Larraz le reprochaba que "no estás escuchando". "Resulta que he decidido hacerme una barca dejándoos material de sobra para hacer otra y he preguntado y no habéis querido", defendió Yiya, tras insistir de nuevo en que haría lo que quisiera con la barca, "que para eso la he hecho yo".

"Hasta que yo no esté recuperada, esa barca no sale a flote, ya te lo digo yo. Te meto a ti con una boya, te ahogo viva. Ahí tienes bambúes, hazte otra", añadió Yiya, tajante, ante lo que Vicky le echó en cara que "te has llevado toda la cuerda". "Porque yo la pedí", afirmó su compañera, iniciando un rifirrafe entre ambas en torno al tema, en el que Larraz opinó "que tú la pidas no quiere decir nada. Aquí todo es de todos". "Hay que compartir como buenos hermanos", intervino entonces Pavón, con calma, algo con lo que Vicky se mostró de acuerdo. "Yo no soy buena ni soy vuestra hermana. Yo soy más mala que Caín", manifestó entonces Yiya.

"No me creo mala persona"

"Cuando la pruebes nos la prestas, ¿no?", cuestionó Antonio. "Efectivamente. Os la presto conmigo, a ver si me la vais a partir", respondió Yiya, ante lo que Vicky señaló que "la vena egoísta de Yiya acabamos de descubrirla". "Yo la tenía de antes, pero no me creo mala persona por no dejarte la barca, porque la he hecho yo para ir donde me salga de la seta", defendió Yiya. "Yo sobrentiendo que estamos los tres aquí y estamos colaborando. Si yo traigo un pez, no va a ser solo para mí", objeto Larraz, ante lo que su compañera la instó a comerse dicho pez, de ser así. "No, yo voy a repartir", afirmó Vicky, antes de que volvieran al tema de la barca. "Como si quiero tomar el sol en ella todo el día", aseguró Yiya, sin cambiar de opinión.