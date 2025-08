Por Sandra Alcaide Barrón |

La familia de los Suescun Galdeano ha tenido diversas idas y venidas desde que forman parte del mundo de la televisión. Su relación ha ido pasando por diversasa lo largo de los años, hasta que recientemente Cristian Suescun anunciaba que Maite Galdeano y, por lo tanto, rompía su relación con Kiko Jiménez

Respecto a esto, Kiko Jiménez también se pronunciaba en el plató de 'Fiesta' y se defendía. "Lo que hago es estar para todos, intento lidiar, mirar por mi pareja, mirar también por Cristian, antes mirar por Maite y solo recibo golpes de todo el mundo, como si fuera yo aquí el culpable. Yo, por lo que tenía entendido, me llevo bien con él".

Cristian Suescun se despacha contra Kiko Jiménez en 'Tardear'

A raíz de estas últimas declaraciones de la pareja de Sofía Suescun, Leticia Requejo, colaboradora de 'Tardear', y Omar Suárez traían una nueva información por parte de Cristian Suescun. El hijo de Maite Galdeano respondía a las acusaciones de montaje por parte de la pareja: "¿Montajista? ¿No será él el montajista y el que sigue siempre el mismo patrón? Primero con Gloria Camila y luego con mi hermana".

"Se aprovecha de todas las mujeres. ¿Qué tiene Kiko? Tiene el porsche de mi hermana y va conduciéndolo él como si fuera algo en la vida. No es nada". "A Gloria Camila le estafó no sé cuántos miles de euros", añadía. "Kiko Jiménez se quiere deshacer primero de mi madre y ahora de mí porque les molesto, porque yo no trago con lo que dice Kiko ni con sus ideas. Él siempre me lo ha dicho que lo único que quiere en su vida es no trabajar y vivir de las mujeres".

Verónica Dulanto presenta en 'Tardear' los audios de Cristian Suescun

Cristian Suescun acusa a Kiko Jiménez de ser un "jeta"

Además, Cristian Suescun continuaba demandando, en un tono de enfado, aquellas cosas de su cuñado que no le parecían bien. "Kiko Jiménez es un jeta. Tiene alquilada su casa, la cual la reforma la pagó Gloria Camila y Kiko no le pagó nada con toda su cara. Ahora se ha metido en casa de mi hermana a vivir por la patilla el tío". De igual forma, también aclaraba dudas sobre su relación con su hermana: "No ha pasado nada entre Sofía y yo, y eso es lo más gordo y por lo que estoy más triste y más jodido".