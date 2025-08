Por Roberto Ponce López | |

Tras ello, el mayor de los Suescun habló con 'Tardear' sobre lo ocurrido y cómo había pasado esos momentos en el centro hospitalario de El Escorial. Según comentó, había estado solo durante el proceso y en dicha estancia. Además, comentó que estaba preocupado por los resultados de la biopsia que le realizaron, y que tan solo su madre le había escrito al respecto, a pesar de que ambos estaban pasando por un momento complicado de su relación.

Por otro lado, Kiko Jiménez, como pareja de Sofía Suescun, estuvo en 'Fiesta' y dio explicaciones sobre todo ello. "Estamos todos preocupados. Esperemos que no sean nada esas pruebas que tienen que hacerle. Que se cuide y que se mejore, le deseamos todo lo mejor del mundo", comenzó diciendo el andaluz.

Sin embargo, en el programa se comentaron las palabras que había tenido Cristian Suescun sobre él, quien dijo que no tenían relación. Tras esos comentarios, llegó la defensa de Jiménez, quien dijo: "Yo lo que hago es estar para todos, intento lidiar, mirar por mi pareja, mirar también por Cristian, antes mirar por Maite y solo recibo golpes de todo el mundo, como si fuera yo aquí el culpable de no sé qué".

¿Quién miente de los dos?

Kiko Jiménez dejó claro que sí que había escrito a Cristian Suescun a raíz de esos problemas de salud y comentó: "Yo, por lo que tengo entendido, me llevo bien con él". A pesar de ello, también quiso pronunciarse ante esas acusaciones que le habían hecho y dio su opinión sobre por qué el hermano de su pareja había dicho eso.

Kiko Jiménez ha rebatido los comentarios de Cristian Suescun en 'Fiesta'

"Hay un interés, y yo no soy el interesado. (...) El otro día habla con un periodista y le cuenta una situación que podría resolverse de manera íntima con su hermana", explicó sobre ello. Tras ello culminó expresando: "Yo doy la cara, no me voy a esconder", repetía, desmintiendo que sea él el culpable del distanciamiento de su novia Sofía Suescun con su familia.