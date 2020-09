El pasado de Cristiano Ronaldo con una presentadora de Telecinco

El futbolista Cristiano Ronaldo fue el protagonista de la sección "Aquellos maravillosos años" en la que cada domingo en 'Viva la vida' se viaja a la hemeroteca para conocer a fondo la vida de algún personaje destacado de la prensa nacional e internacional o recordar formatos míticos de nuestra pequeña pantalla. En esta ocasión, se dedicaron los minutos de la sección a repasar la intensa carrera amoroso que el portugués ha tenido.

Emma García y Adriano Silva, en 'Viva la vida'

Se hizo con la ayuda de colaboradores en plató y también del periodista portugués Adriano Silva, que no dudó en dar su punto de vista respecto a la vida amorosa de Ronaldo y además lanzar un par de bombazos que fueron muy comentados en directo. Este quiso poner primero el foco en Georgina, actual pareja del futbolista y futura esposa del mismo. "Con ella ha encontrado la estabilidad, están muy enamorados", empezó diciendo este para después revelar que se avecina una boda entre ambos.

"La madre de Cristiano Ronaldo ha tenido la oportunidad de hablar con una revista en la que yo colaboro aquí en Portugal y ha confirmado que la boda se está preparando", afirmó este; dando así una información hasta ahora desconocida para la mayor parte de la prensa. El periodista portugués no quiso revelar la fecha prevista del enlace, aunque no sorprendería que este se produzca una vez superada la crisis de la Covid-19. Será una boda que protagonizará junto a Georgina, una chica que Isabel Rábago calificó como "encantadora". "Le cautivó el corazón porque es como él, de origen humilde, es un encanto".

Su idilio con Alyson Eckmann

Pero la cosa no se quedó ahí y es que Adriano Silva además explicó que cuando él y Gorgina empezaron a conocerse, el futbolista estaba también conociendo a una presentadora de Telecinco: Alyson Rae Eckmann. La ganadora de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP' y también presentadora de 'Hable con ellas en Telecinco' en la misma cadena estuvo un tiempo teniendo citas con el futbolista, algo que finalista no se consolidó y que terminó; por ello finalmente tuvo una relación con Georgina. "Ella no se tomaba muy en serio a Cristiano", afirmó al respecto Rábago.