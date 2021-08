Cristina Cifuentes se ha abierto con los espectadores mientras cocinaba en 'La última cena'. La expolítica se puso ante el reto de preparar una cena, cuando ella misma confesó que no había cocinado nada en los últimos 30 años. Además, tampoco dudó en compartir cómo había sido su polémica salida de la política: "Me di cuenta de que quería vivir una vida diferente porque lo único que hacía era trabajar, que lo hacía muy bien y lo hacía encantada".

Cristina Cifuentes, Lucía Dominguín y Paz Padilla en 'La última cena'

Los hijos y el marido de Cifuentes también quisieron darle una sorpresa, conectando por videollamada con el programa de La Fábrica de la Tele, en su primera vez en la pequeña pantalla. La expolítica aseguró que le debía mucho a su familia y se arrepintió de no haber estado más a su lado: "Yo tengo con mis hijos cierta deuda porque no les he dedicado el tiempo que debería, ahora estoy intentando recuperarlo, pero el tiempo no se recupera".

Aun así, sus hijos han querido darle todo su apoyo y no le han reprochado nada a su madre, asegurando que entienden esos momentos de ausencia de los que habla la expresidenta de la Comunidad de Madrid. "Ves la dedicación cuerpo y alma que tenía a su trabajo, lo hacía con pasión y devoción. Lo importante no es la cantidad de tiempo sino a nivel cualitativo y a mi madre no se le puede reprochar nada porque el tiempo que ha tenido lo ha dedicado al 100% a su familia", afirmó su hija.

El "inapropiado" comentario de Cifuentes

Pero la participación de Cifuentes en 'La última cena' también tuvo momentos de tensión, sobre todo, cuando se encontraba cocinando. El chef Miguel Cobo le explicó a Paz Padilla que la participante había hecho una serie de comentarios mientras cocinaba que no le habían parecido "apropiados", destacando uno en concreto. "Ellos son como la gata Flora", explicaba Cifuentes a Lucía Dominguín Bosé en referencia a los chefs. Cobo no dudó en preguntarle "¿Qué le pasa a la gata Flora?", a lo que ella no se cortó en contestar entre risas: "Que si se la meten grita y si se la sacan llora".