Telecinco estrenó el jueves 22 de julio la nueva temporada de 'La última cena', el programa culinario que acompañó a los espectadores durante la cuarentena y que puso a prueba a los colaboradores de 'Sálvame' en la cocina. Ahora, la segunda edición, que ha cambiado de presentador, siendo Paz Padilla la elegida para estar al mando del formato, también se ha abierto más allá del universo 'Sálvame' y ha apostado por caras nuevas para cocinar.

Cristina Cifuentes y Paz Padilla

El formato abrió sus puertas a nuevos rostros y comenzó sus emisiones con Isa Pantoja y Asraf Beno como la primera pareja en cocinar para unos comensales un tanto peculiares. El programa de Mediaset contó con Cristina Cifuentes, Rafa Mora, Sylvia Pantoja, Lucía Dominguín Bosé y Alba Carrillo para degustar la cena que habían preparado la hija de Isabel Pantoja y su chico.

La noche estuvo llena de tensión y piques en directo entre la presentadora y la expresidenta de la Comunidad de Madrid. "Por favor, escuchad bien el veredicto, que Cristina tiene un máster en... perdón, digo... en comida, en comida", comentaba la gaditana de forma casual. Un comentario que hacía alusión a una de las mayores polémicas de la trayectoria política de Cifuentes.

Tensión en pleno directo

Pero la noche solo acababa de empezar y la actriz aprovechó el programa para preguntar a la madrileña sobre Esperanza Aguirre. "Me cae tan bien como yo a ella", contestaba la expolítica mientras probaba el primer plató. Además, añadía que sería capaz de comerse "cualquier cosa", pues no sabía cocinar. Un comentario que sacó de sus casillas a Padilla. "Los políticos están todo el día comiendo en la calle con las dietas, seguro que no sabes ni cuánto vale un café".

Pero Cifuentes no se quedaba callada y explicaba que, durante su mandato, siempre comía sola en su despacho. "Una crema, cualquier cosa, un poco de pavo. O sea, gasto poquísimo". Sin cortarse un pelo, la humorista le respondía: "Te va a gustar este menú, porque estás acostumbrada a comer gratis". Una noche que sin duda, no dejó indiferente a nadie.