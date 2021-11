'Secret Story: Cuenta atrás' arrancó su gala en el prime time del martes 9 de noviembre con las disputas que se habían sucedido los últimos días entre Cristina Porta y Luca Onestini. A pesar de todo, la catalana decidió escribir una carta a su compañero de concurso, con el fin de dejarle las cosas claras sobre lo que sentía. Algo que el italiano pudo descubrir en pleno directo, después de que Porta diera permiso al programa para sacar a la luz sus palabras.

Luca Onestini escucha las palabras de Cristina Porta en 'Secret Story'

Antes de mostrarle la carta a Onestini, Carlos Sobera pidió permiso a Porta para hacerlo, momento en el que la catalana accedió al instante. La concursante, de hecho, pudo ver desde otra sala de la casa cómo el italiano sospechaba que la carta podía ser de su parte: "si es de quien pienso, estoy feliz de leerla". Sin embargo, en lugar de que el concursante leyera lo escrito por su compañera, el programa emitió un vídeo en el que se veía cómo Porta escribía su contenido, mientras su voz leía lo que había escrito. "Se cumplen dos meses encerrados en esta casa y tengo que decirte algo que no quiero que olvides nunca. Algo que me ha sorprendido mucho de mí misma aquí, es que a veces no me salen las palabras exactas y creo que, escribiéndote, puedo expresarlo mejor", confesaba la catalana.

"Primero, vuelvo a pedirte perdón por sacar mi mal carácter contigo y por las veces que he dudado de ti. No sabía quién eras hace más de sesenta días, pero ahora mismo sé que no me equivoco al decir que te conozco por dentro", proseguí el texto de Porta, quien matizaba que, aunque no lo conociera "al completo, la parte de ti que me muestras me vale para saber que eres de verdad. No solo eso, también para saber que eres increíble". La periodista manifestaba entonces su agradecimiento a Onestini "por cuidarme así" y subrayó el hecho de que "me ayudas siempre de corazón, como lo hacen solo las personas que me quieren de verdad". "No necesito ni nombres ni etiquetas para definir esto. De hecho, como tú me dijiste, no te necesito, ni tu a mí, pero nos elegimos todos los días, a nuestra manera, siempre", manifestó Porta.

Así ha sido el reencuentro de Luca y Cristina tras la carta de amor que la periodista le ha escrito al italiano ??????????? #SecretCuentaAtras9 pic.twitter.com/v1XxU0xQrX — Zeppelin (@ZeppelinTV) November 9, 2021

"Lo que tenemos es superbonito"

"Quedarán muchos vídeos cuando esto termine, pero serán imágenes que todo el mundo puede ver. Las sensaciones, las miradas, las caricias, se pierden, así que espero que este papel siempre te recuerde que esto es real", señaló la catalana, para después concluir señalando que era "tan real como que, pase lo que pase fuera, lo mejor de la experiencia más impresionante de mi vida, se llama Luca Onestini". "Yo no sé cómo llamarlo, solo sé que es superbonito. Ha escrito palabras que son lo mismo que pienso yo", confesó entonces el aludido, aparentemente emocionado.

De hecho, el italiano manifestó tener en ese instante el único deseo de "correr hacia ella y comunicarle algo no con palabras, sino que me gustaría abrazarla y tenerla muy cerca de mí". "Para mí es una persona increíble, fundamental. Ella lo sabe. Puede decir que soy la cosa más importante de este concurso para ella, y ella es la cosa más importante de este concurso para mí", manifestó Onestini, quien pudo reunirse a solas por Porta, con quien se fundió en un caluroso abrazo.