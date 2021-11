La noche del martes 9 de noviembre, 'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su novena entrega de la mano de Carlos Sobera. Una cita que arrancó a las ocho de la tarde, tramo en el que el presentador quiso desmentir un bulo que había circulado en redes en los últimos días y que concernía a dos de los concursantes del reality: Cristina Porta y Luca Onestini.

"Circula un bulo que dice que Cristina y Luca se han estado enviando mensajes a través del móvil que tienen en la casa", comentó Sobera en un momento de la gala, tras lo cual recalcó que "esto es absolutamente falso". "Os explico: en las pruebas y en las fiestas, les damos móviles para que se hagan fotos y así subirlas a las redes sociales, pero están monitorizados y baja vigilancia continua", aseguraba el presentador.

"Aún así, ante las dudas, se les retiró y se revisaron, por si nos la habían colado, y podemos confirmar que el bulo, es eso: un bulo", concluyó el vasco, con respecto a este asunto que llevaba varios días circulando en las redes sociales. De hecho, fueron muchos los espectadores que manifestaron su indignación, bajo el argumento de que no tenían por qué enviarse mensajes entre ellos, sino que bastaba con que escribieran algo y lo borrasen posteriormente, lo que no dejaría ningún tipo de rastro.

No Carlos Sobera, no es ningún bulo. Cristina escribe en el móvil y Luca lo lee, no quedan pruebas en este, pero nosotros no somos tontos #SancionParaCristina #SecretCuentaAtras9 pic.twitter.com/p6uLOC9QHo