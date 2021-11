'Secret Story: La noche de los secretos' alcanzó su novena entrega semanal la noche del domingo 7 de noviembre con Jordi González, en la que los cinco candidatos a la repesca visitaron la casa, antes de conocer cuáles tres pasarían la noche en las instalaciones. Una ocasión en la que el programa reunió a Miguel Frigenti y Adara Molinero, momento en el que el exconcursante expuso la presión que sentía sobre el hecho de posicionarse en el conflicto entre la madrileña y Cristina Porta, a pesar de su buena relación con ambas.

Adara y Miguel Frigenti ven imágenes de Cristina Porta en 'Secret Story'

Una vez ambos exconcursantes se reencontraron, González hizo referencia al alegato de Elena Rodríguez, en el que la madre de Molinero mencionó el apoyo de Frigenti en su nominación con los Gemeliers, algo que no sentó nada bien a Cristina Porta. "¿Crees que Elena te utilizó?", planteó el presentador al manchego. "No. Para nada. Adara estuvo hablando el día antes con Sandra y se preguntaba si yo la estaba apoyando. Dentro de esta casa entran un montón de tuits, y creo que no hay ninguna información para desestabilizar a nadie, pero parece que si apoyo a Adara, que es una de mis intocables, hay gente que se molesta", declaró el aludido. Asimismo, Frigenti defendió que "la amistad es otra cosa, es libertad. Porque me lleve bien con ella, no significa que esté mal con otras personas. Yo veo la amistad de otra manera".

"Están poniendo a Frigenti contra las cuerdas un poco y le piden que se aclare: o Adara, o Cristina", aclaró el presentador, quien opinó que "es un papel muy difícil y creo que no tienes por qué hacerlo", momento en el que el implicado recalcó que "se me intenta presionar en ese aspecto". "Creo que no hay blancos ni negros. A mí nadie me va a quitar los 21 días que viví con Cristina y con Luca, porque para mí fueron días muy auténticos y muy intensos y los guardo con cariño", subrayó el manchego, consciente de que "sé que cuando los vea, se me van a remover muchas cosas, pero desde fuera he sido espectador y analista de este concurso, y la situación que ha vivido Adara, yo la he visto y me posiciono a su lado porque creo que no se han portado bien con ella". "Quien se quiera separar de mí por eso, adiós. Es lo que hay", remató Frigenti. Fue entonces cuando Molinero defendió de su compañero que "ha dicho en todo momento lo que piensa. Si el día de mañana hay algo que no le gusta, me lo puede decir perfectamente, no voy a dejar de ser su amiga".

¡Así ha sido el reencuentro de Miguel Frigenti y Adara! ¿Qué os ha parecido? #SecretNoche9 pic.twitter.com/RN4Cz2TOSP — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 7, 2021

"Vengo mucho más relajado"

"Lo que no me gusta es que continuamente, desde la casa, se me estén mandando mensajes y se me meta a mí dentro, porque es una manera de presionarme. Ellos saben que oigo esos mensajes", confesó Frigenti, quien señaló que "esta mañana he escuchado comentarios que no son de mi agrado, pero que si tengo la oportunidad de entrar en la casa, lo hablaré", antes de matizar que eran "por parte de Luca y Cristina". "Cristina ha dicho que 'uno de los armarios es de Miguel, pero si vuelve Frigenti, no'. ¿Qué pasa, que si apoyo a Adara, soy Frigenti; y si los apoyo a ellos, soy Miguel?", cuestionó el exconcursante.

"Es una manera de darme a elegir continuamente, y a mí no me tiene nadie que dar a elegir. Porque como me den a elegir, evidentemente, me va a sentar mal", criticó además el manchego. Unas palabras ante las que González manifestó que el exconcursante "ya está viviendo con mucha intensidad lo que todavía no sabemos si tiene que vivir o no. Tiende a tensar mucho las cosas, tómatelo con calma, como un juego, pásatelo bien, no te obsesiones. La otra vez sufriste desde el minuto uno". "Vengo mucho más relajado que la otra vez", aseguraba el aludido, sonriente.