Cristina Tárrega ha centrado parte de la emisión de 'Ni que fuéramos' en la tarde del 17 de mayo. Entre la información de que estaría preocupada por lo que se contó en el programa sobre ella, María Patiño ha desvelado que tenía un dato muy importante sobre su permanencia en Mediaset España y, más concretamente, en Unicorn Content, la productora para la que trabaja.

'Ni qué fuéramos'

"Le gusta visitar ciertos lugares de trabajo", comenzaba la presentadora. "No podemos afirmar si la productora para la que trabaja es consciente o no. Yo os puedo decir que este programa sabe perfectamente que ha estado en las instalaciones de Televisión Española y esas paredes de TVE escucharon que".

De este modo, Patiño confirmaba que Tárrega estaba interesada en renunciar a 'La vida sin filtros', que ya ha anunciado su segunda temporada, así como a sus colaboraciones en 'Vamos a ver' y 'TardeAR', a cambio de dar el salto a la pública. Lydia Lozano no podía creerse lo que estaba escuchando, dada la amistad que une a la valenciana con Ana Rosa Quintana, dueña de la productora.

"Cristina estaba seleccionada para participar como concursante en 'MasterChef'", soltaba María Patiño, que se subía a la mesa para desvelar cuál iba a ser su salario: "A razón de 15.000 euros semanales". De este modo, la presentadora estuvo a punto de formar parte del casting de la novena edición del 'Celebrity', que fue desvelado en el mes de abril. "¿Qué ha pasado para renunciar a 15.000 euros a la semana por ser concursante? Lo que ha pasado es que no pudo quedarse porque se anunció que volvía su programa, 'La vida sin filtros'".

Valoran el movimiento

Lydia Lozano tomaba la palabra para confirmar que en el formato de Shine Iberia pagan muy bien al ser muy exigente. Sin embargo, no comprendía cómo iba a dejar sus colaboraciones por participar en un programa que tan solo dura tres meses. "Si eso le vale como trampolín para entrar en Televisión Española y tener su propio formato y programa, me parece una jugada estupenda", valoraba Kiko Matamoros. "Le gustará mucho presentar, pero también sabemos cómo paga Unicorn. Pregúntale a Sonsoles Ónega por qué está en Antena 3", apuntaba el colaborador. "Posiblemente no le compense suficientemente".