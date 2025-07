Cristinini se pronuncia sobre su ausencia en el 'Grand Prix': "Desconozco los motivos"

Por Fernando S. Palenzuela |

El regreso del ' Grand Prix ' a Televisión Española trató de conectar con nuevos públicos que no habían vivido el formato.. La streamer se mantuvo como copresentadora durante dos años, pero este 2025 desapareció de la terna de presentadores para cederle su puesto a Ángela Fernández

Desde que el concurso iniciara su nueva edición el pasado 7 de julio, la también presentadora de RNE es la encargada de comentar las pruebas desde la misma cabina que utilizaba Cristinini. Televisión Española no realizó ningún comentario sobre su ausencia y finalmente ha sido la creadora de contenido la que se ha pronunciado.

Cristinini junto a Wilbur y Ramón García, además de los padrinos María Gómez y "El Cordobés", en el 'Grand Prix'

"Muchos me habéis preguntado cuál es el motivo de mi ausencia y yo no me he pronunciado al respecto porque tampoco tenía mucho que decir", ha comentado en una historia en su cuenta de Instagram. "RTVE decidió hacer cambios en el programa este año. No sé nada más, desconozco los motivos. Yo también lo echo de menos, era algo que me hacía muchísimo ilusión hacer, pero no pasa nada, la vida son etapas y ya vendrán otras cosas igualmente increíbles".

Pese a no estar involucrada este año, y no por decisión personal, Cristinini guarda un bonito recuerdo de su labor en estos dos años: "Estoy feliz de haber formado parte del programa de mi infancia, de conocer a un equipo humano que hay detrás de cámaras que es increíble y de haber aprendido tanto". En suma, ha querido agradecer a sus seguidores la atención que han demostrado y "los cientos de mensajes bonitos" indicando que la echan de menos en el 'Grand Prix'.

Michelle Calvó, Ramón García y Cristinini en el estreno de 'Grand Prix 2023'

Las nuevas presentadoras

El regreso del 'Grand Prix' en 2023 vino con Michelle Calvó y Cristinini como copresentadoras junto a Ramón García. No obstante, los compromisos profesionales de la actriz le impidieron seguir un año más, por lo que García y Cristinini se repartieron su trabajo, ya que la dirección del programa no quiso añadir un nuevo rostro. Un año después, 'Grand Prix' ha prescindido de la streamer, fichando así a Lala Chus y a Ángela Fernández para pilotar esta edición junto al veterano conductor.