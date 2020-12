Crítica de 'Dime quién soy': Una aventura trepidante con el foco en una de las heroínas que fueron silenciadas

'Dime quién soy' nos invita a acompañar a Amelia Garayoa en un apasionante y trepidante viaje lleno de aventuras y repleto de momentos inolvidables, tanto alegres como duros. La protagonista recorre el siglo XX a través de los hechos históricos más relevantes siguiendo sus ideales y rompiendo con las convenciones sociales. De este modo, vive desde el alzamiento franquista hasta la liberación de Berlín; pasando por el auge comunista en el Moscú de Stalin, la barbarie de la Varsovia de los guetos, la Roma de los últimos años del Duce o el declive de la Alemania Nazi en la Atenas ocupada.

Irene Escolar, como Amelia en 'Dime quién soy'

La serie arranca con Javier, un hombre que tiene una pequeña editorial en la que recibe un libro con la biografía de Amelia Garayoa. Acto seguido, comenzamos a ver la vida de esta mujer, quien deja atrás su vida por luchar por la libertad y encontrando el amor en cuatro hombres que marcarían su vida: Santiago, Pierre, Albert y Max.

Sin lugar a dudas, esta es una de las series más esperadas del año y, con grandes producciones españolas a lo largo de 2020, 'Dime quién soy' pone el broche de oro con su estreno el 4 de diciembre en Movistar+. Esta ficción está basada en la novela homónima de Julia Navarro, adaptada por José Manuel Lorenzo y Eduard Cortés, quienes ejercen a su vez, respectivamente, de showrunner y de director, con un guion que firma Piti Español.

Una adaptación que puede defraudar

Es en la adaptación donde muchos admiradores de la novela se podrán sentir decepcionados al no mantener la misma estructura en las páginas que en la imagen. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la novela cuenta con más de 1.000 páginas que se han convertido en 9 episodios de aproximadamente 50 minutos de duración. Esto nos lleva a que, inevitablemente, muchas partes que los lectores recuerden se pasen por alto y que el ritmo sea bastante trepidante, algo que puede ser positivo en cierta medida, pero también es perjudicial al no dejarnos saborear al espectador de cada una de las etapas.

La propia autora es consciente de que "llevar una novela tan compleja a la pequeña pantalla es muy difícil", tal y como afirmó en una entrevista a FormulaTV. "Yo lo único que he pedido todo el tiempo es que se respetara el espíritu de la novela y quiero que cuando mis lectores vean 'Dime quién soy' reconozcan a los personajes", asegura Julia Navarro, lamentando que ciertas cosas sí que se han tenido que modificar. Cortés, por su parte, añade que la serie "no es un calco sino un producto paralelo y complementario en el que Julia también se sienta autora".

Eduard Cortés, Irene Escolar y Oriol Pla, en 'Dime quién soy'

Como reconocen, sí que hay cambios. Sin embargo, la gran diferencia es la estructura. La novela tiene una narrativa muy especial jugando a dos épocas, con dos protagonistas muy distintos pero que viven situaciones con puntos en común. Por un lado, hay una persona en el presente que está dispuesta a investigar sobre la vida de Amelia y, por otro lado, está ella, comenzando en 1934 y con muchos años por delante. La serie parece olvidar este paralelismo y se centra en la apasionante vida de Amelia, digna de ser el eje único de esta historia, pero sí que resta fuerza e incluso originalidad respecto a esa armadura tan característica de la novela de la que no vamos a dar más pistas para no hacer spoiler a posibles lectores.

Todo apunta a que ese paralelismo de la novela también está en la serie, pero muy de pasada. En la primera escena vemos al hombre que recibe los documentos, pero no obstante, rápidamente dejamos de verle, con la esperanza de que reaparezca y cuente su historia al mismo tiempo que lo hace Amelia. Pero no. Al menos en sus primeros capítulos, vamos a conocer únicamente la parte de la protagonista y sin que haya saltos entre épocas. Lamentablemente, esta parte ha sido una de las víctimas que se ha saldado la adaptación que ya prometía tener que obviar muchas partes de la novela.

Amelia Garayoa e Irene Escolar

A muchos lectores les cuenta reconocer en un intérprete al personaje que han imaginado durante la lectura. Algunos verán en Irene Escolar a Amelia Garayoa y otros no, pero de lo que no hay duda es que la actriz hace un trabajo impecable mostrando una gran variedad de registros con los que borda la perfección, viajando por distintas etapas de la vida de la protagonista, compartiendo escenas con un amplio reparto y viviendo situaciones tan dispares que convierten a este personaje en un caramelo para una actriz.

Amelia Garayoa (Irene Escolar), en 'Dime quién soy'

La fuerza de Amelia queda bien representada en la escena haciendo que el espectador (y el lector) vivan con gran pasión su apasionante historia sin poder parar. Es una mujer que desprende dulzura, atracción e incluso cierta inocencia, pero al mismo tiempo es muy fuerte y saca esa garra necesaria para sobrevivir en un mundo que no se lo pone fácil, y del que, al mismo tiempo no se quiere quedar al margen. Es interesante que esta historia en la que la política es un tema principal, mostrando los regímenes que había en esa época atentando contra las libertades, esté protagonizada por una mujer.

'Dime quién soy' muestra el empoderamiento de la mujer con la figura de Amelia que, aunque sea un personaje de ficción, se basa en muchas mujeres reales que vivieron en aquella época situaciones tan complicadas y crueles como ella. En este tipo de novelas y series históricas, estamos acostumbrados a tener a un hombre como protagonista y, poco a poco, gracias a apuestas como estas, empezamos a ver mujeres heroicas que consiguen objetivos grandiosos aunque muchas veces ellas hayan quedado eclipsadas por los que lograban ellos.

Riqueza en varios sectores de producción

Irene Escolar está acompañada en este proyecto de un excelente reparto en el que figuran nombres como Pablo Derqui, Oriol Pla, Pierre Kiwitt, Will Keen, Maria Pia Calzone y Stefan Weinert, entre un elenco de 160 actores (y más de 3.000 figurantes). Aunque se ha grabado en España y Hungría, la serie nos hace viajar a un gran número de países como Italia, Grecia, Argentina, Rusia, Alemania, Polonia, Francia e Inglaterra. Esto hace que haya una gran variedad de idiomas y que se haya apostado por no doblarlos, consiguiendo de este modo que nos traslademos con más fuerza a esos lugares y no estemos siempre escuchando el castellano. Como era de esperar y así nos tiene acostumbrados Movistar+, la factura técnica es impecable, la ambientación es perfecta en cada una de sus escenas y todo ello logra una calidad visual exquisita para 'Dime quién soy'.