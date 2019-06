Movistar+ revive la adaptación de "Dime quién soy", la exitosa novela de Julia Navarro

Con series originales como 'Instinto' o la adaptación española de la serie noruega 'Skam España', Movistar+ se lleva unos años incorporada en el mercado de la producción de ficción televisiva. Ahora, la plataforma recurre a una de las fuentes más ricas para aumentar su oferta de entretenimiento, la literatura y es que ha retomado las riendas de la adaptación de la aclamada novela de Julia Navarro: "Dime quién soy", en colaboración con DLO Producciones.

"Dime quién soy", la novela escrita por Julia Navarro

La novela narra la historia de un periodista que recibe la propuesta de investigar la vida de su bisabuela, Amelia Garayoa. Con una vida llena de obstáculos y complicaciones, Amelia se vio obligada a abandonar a su marido e hijo sin dejar rastro y empezó toda una espiral de aventuras, las cuales su bisnieto tendrá que ir completando poco a poco para escribir nada más y nada menos que su biografía.

Eduard Cortés es el elegido para dirigir esta adaptación, en sustitución de Fernando González Molina, que prepara 'Paraíso' para la misma plataforma. Aún se desconoce quién encarnara a la misteriosa bisabuela y será durante la presentación de la serie cuando se desvele su nombre, así que habrá que esperar hasta el 12 de junio para saberlo.

Cumplir con las expectativas

Quien no arriesga, no gana y Movistar+ ha querido cumplir a raja tabla con esta premisa. "Dime quién soy" es una de las novelas en castellano más exitosas de los últimos años. En España suma ya 32 ediciones y, además, ha llegado a países europeos como Francia, Holanda e Italia. La cosa no queda ahí, ya que la obra de Julia Navarro consiguió aterrizar en el continente americano donde fue muy bien recibida.