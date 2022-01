StarzPlay ha decidido contar con uno de los creadores audiovisuales más destacados del panorama televisivo actual para embarcarse en la que es su primera serie española. Iván Escobar firma 'Express', un proyecto internacional de The Mediapro Studio tras el éxito de 'Vis a vis' y su posterior continuación, 'Vis a vis: El oasis'. Al igual que en estas dos producciones, Maggie Civantos vuelve a ser la actriz principal sobre la que gira este relato sobre el terror que las grandes empresas infunden en la sociedad.

A la hora de analizar el proyecto, que se estrena el 16 de enero, resulta especialmente interesante por los conflictos morales que plantea. La actriz malagueña da vida a Bárbara, una mujer especializada en complicadas operativas especiales que acaba siendo víctima de un secuestro exprés. No tiene nada que la haga especial frente a otra víctima más allá de haber estado en el lugar y momento equivocados. En las cuatro horas que pasa encerrada en el maletero del coche, su vida cambia por completo, así como el modo de enfrentarse a ella.

Justificar la maldad en el bien de todos

El tratamiento del trauma de Bárbara resulta uno de los puntos clave de la ficción. Tocada por ello, nos encontramos ante un personaje al que le persigue la represión que ejerce sobre esos recuerdos, además de cómo su relación con su marido se ha resentido al culpabilizarlo de no haber sabido cómo actuar. Es fácil identificarse con el sufrimiento de Bárbara, al mismo tiempo que se condena que culpe a su marido por algo que se le escapaba, lo que dota a este personaje de varios matices y profundidad.

Sin embargo, el colofón llega en el momento en el que Bárbara accede a formar parte de una organización privada paramilitar que crea un seguro para actuar contra los secuestros exprés. Durante su trabajo al frente de estas operaciones, la protagonista realiza acciones fuera de toda legalidad y moralidad bajo la excusa de buscar el bien. Sin duda, un planteamiento en el que nos deja vislumbrar las luces y sombras de un personaje que termina siendo cautivador.

Este punto se ve especialmente en el personaje de Kiti Mánver. La veterana actriz da vida a Ortega, la dueña de la empresa, quien está planteada como la principal villana de la serie. Sin embargo, en todo este abanico de grises que conforma 'Express', sus actos no le dan esa apariencia, resultando un personaje que podría ser perfectamente nuestra vecina. Eso sí, eso no quiere decir que no por ello dé miedo. Precisamente los villanos más terroríficos hoy en día son aquellos que creen que lo que hacen es lo correcto, como le pasa a Ortega, que justifica sus maldades en base a su concepción del bien.

Una trama muy actual

'Express', aunque no aclara si se ambienta en un futuro muy cercano, está muy ligado a la actualidad. La representación de cómo los grandes introducen el miedo en la sociedad y cómo Ortega funda esta polémica empresa va muy asociado a lo que hace cerca de un año vivimos con respecto a los okupas. Durante varios meses, sufrimos el constante golpeo en medios de que las casas vacías estaban siendo okupadas, lo que se sumaba a anuncios alarmistas por parte de empresas de seguridad. Si cambias okupas por secuestros exprés, te sale esta serie.

Visto el primer episodio de 'Express', lo cierto es que su piloto va a por todas. Presenta un primer capítulo en el que deja todo planteado y no paran de ocurrir cosas. Resulta curioso que, bajo la crítica a la vida exprés que llevamos, la serie tenga este ritmo, pero esto se convierte en el mejor aliado para enganchar a la audiencia. Descubrimos el trauma de Bárbara, se plantean los primeros atisbos de los personajes secundarios, la primera misión y la terrible cara de la organización. En resumen, un perfecto camino por el que seguir dando pasos. De seguir así el resto de la temporada, estaríamos ante un buen desembarco de StarzPlay en la producción original española.