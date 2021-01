Crítica de '#Luimelia 3': Son los referentes que no tuvieron para que a los jóvenes de hoy no les falte uno

Pasados los capítulos y más llegados a una tercera temporada, hay series que pierden su propósito, se olvidan de su objetivo, de por qué un día sintieron la necesidad de que tenían que ver la luz. Es en ese momento cuando parece que se le está defraudando al espectador y este siente que lo que está viendo ya no es lo que le sedujo en un inicio. Afortunadamente, este no es el caso de '#Luimelia', sino todo lo contrario, pues esta serie mantiene su esencia y su encanto sin olvidar su origen y su punto fuerte.

Paula Usero y Carol Rovira, en '#Luimelia 3'

El 17 de enero llega a Atresplayer Premium la tercera temporada de '#Luimelia', la serie creada por Diana Rojo y Borja González Santaolalla y protagonizada por las admiradas Carol Rovira y Paula Usero, quienes ven aumentar a diario su legión de fans. Aunque esta tanda de capítulos se grabó seguida de la segunda, ahora empieza una nueva etapa, pues la serie ha crecido al mismo tiempo que la relación entre Luisita y Amelia también ha evolucionado.

Pero volvamos a lo que íbamos. '#Luimelia' no se ha olvidado de que nació con el propósito de reivindicar la falta de referentes, viendo que sus dos protagonistas se habían convertido prácticamente en iconos LGTBI gracias a 'Amar es para siempre'. Su relación era muy necesaria de tratar en 1977, pero lamentablemente en la actualidad sigue haciendo falta esa visibilidad. Por eso nació este spin-off, para ser un altavoz y reivindicar muchas cosas que, aunque parezca que sí, todavía no se han logrado.

Que esto no se quede aquí

Luisita y Amelia son dos referentes. Está claro y no hay duda. Pero lo que es de aplaudir es que la serie no solo se quede en eso, acomodados en: "tenemos a dos chicas que ya dan visibilidad, quedémonos en eso, en seguir dando visibilidad". No, '#Luimelia' reivindica desde dentro la necesidad de que haya todavía más referentes, porque ellas no los tuvieron, porque mucha gente no los tuvo y este proyecto no oculta "los problemas" que ha podido ocasionar al colectivo que no hubiese habido más en el pasado.

El colectivo se ha perdido muchas cosas por falta de información, por falta de referentes y por falta de visibilidad. Eso lo reivindica '#Luimelia' de muchas maneras. Luisita se pregunta: "¿Cómo iba a saber yo que estaba enamorada de una chica si todo lo que vemos son mujeres con hombres?". Esta simple cuestión que se hace puede parecer básica para algunos, pero lo importante es que va a ayudar a muchos otros, abriéndoles los ojos. Dejándoles sentir. Y quizás esta paz y esta libertad que regala 'Luimelia' es lo que convierte una serie tan sencilla en una tan especial.

Sigue siendo la comedia desvergonzada que queremos

Detrás de esta comedia romántica tan elegante, sigue escondiéndose una ficción gamberra. Si desde la creación reivindican la libertad, Borja y Diana son los primeros que toman nota y se sienten completamente libres a la hora de llevar a cabo unos episodios muy desvergonzados. Además se atreven a experimentar, algo que ya hemos visto en las temporadas anteriores, pero que siguen (y seguirán) haciendo: rompen la cuarta pared, duplican personajes... Estamos preparados para que nos sorprendan tanto con las historias como con la narrativa.

Carol Rovira y Paula Usero, en el primer capítulo de '#Luimelia 3'

Además, en esta temporada veremos uno de los capítulos que seguramente se conviertan en el favorito de sus fans: el último. Y es que en el desenlace de la tercera podremos disfrutar del capítulo en el que tanto Carol como Paula formaron parte del guion. Incluso fueron ellas mismas las que propusieron que ocurriese en una noche de San Juan, grabando este episodio en un pantano que supondrá el final de una etapa de '#Luimelia'.

De dónde vienen y a dónde van

Los seguidores de la serie se quedaron con una sensación agridulce al final de la segunda temporada, ya que se despidieron con un episodio en el que ni Luisita ni Amelia eran las protagonistas, sino María. De hecho, la pareja apenas tenía presencia en este capítulo, haciendo que gran parte de los seguidores se sintieran defraudados con este cierre. Sin embargo, desde la parte creativa aseguraron que este final tenía un porqué y que la evolución de los personajes secundarios también era importante y esencia para la evolución de Luimelia.

¿Y ahora qué pasará? Si hemos dicho que esta tercera temporada será el final de una etapa es porque a partir de la cuarta se va a hacer más grande. Más presupuesto y más duración. De esta manera, los episodios podrán ir más allá tanto en las historias que plantean como a niveles de producción. Lo que está claro es que '#Luimelia' ha cumplido con las expectativas de Atresmedia de manera que la ha premiado con esta evolución. Y que el ritmo no pare, que esto no ha hecho más que empezar.