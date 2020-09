Crítica de 'Patria': La fiel adaptación de HBO de un relato necesario de contar

En los últimos meses, HBO España ha lanzado series como 'En casa' o 'Por H o por B' pero está claro que su gran apuesta en nuestro país es 'Patria'. La plataforma de streaming pretende dar un importante paso en cuanto a ficción española se refiere con esta historia basada en el bestseller de Fernando Aramburu que sin duda tiene mucho de nosotros. El 27 de septiembre llega una ficción que hace un detallado retrato de lo que pasó en Euskadi cuando ETA decidió abandonar las armas, pero también nos muestra todo lo que se vivió cuando la banda terrorista actuaba y se llevaba la vida de miles de personas en todo el territorio vasco.

Iñigo Aranbarri y Elena Irureta en 'Patria'

Lo hace a través de la mirada de dos familias lideradas por Bittori y Miren. Dos familias a las que ETA cambió la vida; a una por la muerte de su patriarca y a la otra porque uno de sus miembros se unió a la banda terrorista. 'Patria' nos muestra su historia; un relato que une dolor, sufrimiento y violencia y que HBO España ha querido llevar a la televisión de la mano de Aitor Gabilondo con Alea Media. El vasco es el responsable de una adaptación que sin duda convencerá a los lectores de la novela de Aramburu y que narra en ocho episodios esa historia contada en 642 páginas que atrapó a miles de lectores desde su lanzamiento.

Una adaptación que no arriesga pero sí funciona

'Patria' es una serie que no pretende arriesgar y opta por ser una adaptación fiel a la novela de Aramburu; siguiendo la misma estructura narrativa y calcando prácticamente los mismos diálogos en su salto televisivo. Es una ficción que gustará, y mucho, a los lectores del libro y posiblemente eso es lo que buscaba Gabilondo; no decepcionar e intentar satisfacer a esas millones de personas que se enamoraron de las páginas del escritor vasco trasladando esa historia casi de forma idéntica a la pequeña pantalla. ¿El problema? No todo en el libro funcionaba y esos errores también se trasladan a la ficción.

Eneko Sagardoy en 'Patria'

En la novela "Patria" son necesarios varios capítulos para entrar de lleno en esta compleja historia, que va creciendo a medida que avanza el relato y es algo que también sucede en la serie de HBO. Viendo 'Patria' hay que tener claro que hay que mirar mucho más allá de ese primer capítulo que incluso nos deja una sensación agridulce; y es que no serán pocos los espectadores que pedirán mucho más de lo que se ve en el piloto. Y sí, lo encuentran ya en el segundo episodio el que la trama principal de la ficción se pone sobre la mesa, planteando los conflictos que vertebrarán la historia a partir de ahí. ¿Hubiese tenido más sentido que Gabilondo diese una pequeña vuelta de tuerca a este inicio para que su arranque fuese todavía más potente? Posiblemente, pero este ha preferido no arriesgar y confiar en un público que deberá saber que 'Patria' funciona como relato de ocho episodios al completo.

Elena Irureta y Ane Gabarain sobresalen

La serie funciona y sin duda, su elenco tiene mucho que ver en ello. Sus responsables han optado por un grupo de actores vascos, que aportan verdad al relato. Mientras que por ejemplo, en 'La línea invisible' echábamos de menos más presencia de rostros de la tierra en la que se desarrolla la acción, aquí es algo que se ha tenido en cuenta desde el primer momento. El trabajo de Elena Irureta y Ane Gabarain poniéndose en la piel de Bittori y Miren es excepcional; ambas actrices demuestran su valía en el drama, haciendo suyas a dos mujeres que sufrieron y lucharon hasta el último de sus días por sus respectivas familias. Y lo hacen interpretando a esas mujeres en tres líneas temporales distintas, con la evolución para sus personajes que eso supone; el reto es todavía más mayúsculo.

Jon Olivares, en 'Patria'

Pero no son las únicas que convencen, también funcionan otros rostros como Jon Olivares, José Ramón Soroiz o Loreto Mauleón, que sin duda sobresalen con sus complejos personajes. En definitiva, el reparto es fundamental en esta historia contada en tres tiempos repleta de verdad, que destila realismo y que sin duda plasma de una forma muy acertada el dolor que se vivió en una tierra marcada por el dolor y la violencia. Porque 'Patria' cuenta una historia real de la que es necesario que sí se hable; narra una historia reciente que sin duda que debe ser contada; porque no tiene sentido guardar silencio ante un tema que pese a doler a todos es necesario poner sobre la mesa y contar.

'Patria' lo hace y no siendo equidistante con ambos bandos como muchos creyeron viendo aquel polémico póster. Esta serie sí deja muy claro quienes fueron las víctimas de esta lucha; muestra su dolor, lo mucho que sufrieron perdiendo a su seres queridos, pero también lo hace evidenciando la impotencia que vivieron al verse rechazados por una sociedad que tenía miedo a la banda terrorista. A través del personaje de Txato comprobamos el calvario de esas personas amenazadas por ETA que pasaron de tenerlo todo a sentirse repudiados por todas las personas que tenían cerca.

Elena Irureta en 'Patria'

El necesario relato de la historia de ETA

'Patria' relata muy bien ese miedo y esa impotencia; pero también muestra de forma acertada lo que sucedía dentro de la banda terrorista. Porque sí, aunque muchos lo critiquen, es necesario hacerlo. Lo leemos en la novela y lo vemos en la ficción; y es que para entender la historia completa es necesario conocer las dos perspectivas de la lucha. Ese foco que se pone también en Joxe Mari y los suyos es más que necesario para comprender todo lo que vivieron ellos; para conocer lo que sentía parte de su generación y para entender lo que sufrió su familia.

Todos somos parte de esta historia

En definitiva, nos encontramos ante una ficción que pese a poder haber tenido un inicio mucho más potente, sí funciona. 'Patria' es una serie que pone sobre la mesa un relato necesario y que parece perfecta para que HBO entre en el mercado español y es que más allá de su rendimiento internacional, para la plataforma era fundamental arrancar su aventura en la ficción española con un relato que millones de personas ya conocen y que es muy nuestro. HBO ha pisado sobre seguro con 'Patria' entendiendo que sin duda, todos somos parte de esta historia.