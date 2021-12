Crítica de 'Sin novedad': Hace honor a su título primando un guion que no rema a favor

Con su desembarco en España el pasado 26 de octubre, HBO Max sigue ampliando su catálogo de producciones originales. Después de la dramedia de 'Todo lo otro' y de adentrarse en el género documental con 'Dolores: La verdad sobre el caso Wanninkhof', 'Sin novedad' aporta la comedia más pura a la plataforma de Warner Bros. Para este trabajo, han contado con la escritura de Álex Mendíbil ('Camera café') y Rodrigo Sopeña ('La hora de José Mota'), quien además dirige los seis episodios.

Toni Acosta y Omar Banana en 'Sin novedad'

'Sin novedad', que se estrena el domingo 19 de diciembre al completo, se basa en la australiana 'No activity' y está producida por Warner Bros. ITVP. En sus seis episodios nos adentramos en las largas esperas que se producen en una misión policial, justo esos fragmentos que las películas de acción omiten porque no los consideran interesantes. A través de tres situaciones, asistimos a las conversaciones surrealistas de dos criminales, dos agentes de paisano y dos inspectoras desde la centralita de una comisaría. En algunos puntos, estos personajes se acaban entrelazando hasta llegar al colofón final.

La ficción de HBO Max resulta muy sencilla, con tres escenarios fijos que pocas veces varían y sustentada en el guion por encima de la acción. Salvo el caso del segmento protagonizado por Toni Acosta y Omar Banana, los otros dos son prácticamente invariables, con conversaciones sentados en donde la acción es mínima. En este punto, recuerda a algunas series cómicas como 'La tira', donde la importancia estaba en los chistes y en la comicidad del diálogo. Sin embargo, deja de lado los sketches para apostar por tramas de continuación, lo que supone un acierto para este subgénero.

El guion no cumple en una serie de estas características

No obstante, el principal problema al que se enfrenta 'Sin novedad' son los guiones. En su mayor parte, las gracias y las situaciones que ocurren resultan poco atractivas y desfasadas. A ello hay que sumarle la química entre algunos intérpretes, que no rema a favor de obra. Así pues, el mejor segmento de los tres es el protagonizado por Acosta y Banana, donde sorprendentemente nos encontramos con la excepción que confirma la regla. La química entre ambos traspasa la pantalla y su naturalidad y frescura son los mejores aliados para el guion.

Justo en el lado contrario está el caso de Adriana Torrebejano y Pilar Castro. Aunque ambas se mantienen correctas, no se percibe una cohesión suficiente entre ellas como para sustentar una conversación cargada de irreverencias y situaciones surrealistas. Al no lograr esto, el inmovilismo del segmento resulta aburrido y poco interesante. En medio de estos dos extremos se sitúan Carlos Areces y Arturo Valls, quienes fijan un punto más mediocre, pues, pese a que la química entre ellos sí resalta, sumado al buen hacer de Areces, las situaciones que cuentan no aportan nada relevante ni ayudan a provocar la risa.

Adriana Torrebejano en 'Sin novedad'

Pese a la corta duración de los episodios, la falta de agilidad de las situaciones provoca que, al no cambiar de escenario, estos se hagan largos y, en ocasiones, redundantes. En esta línea, se agradece el soplo de aire fresco que otorgan algunos de los secundarios que van apareciendo y permiten dinamizar esas conversaciones, como es el caso de Henar Álvarez con Carlos Areces y Arturo Valls.

'Sin novedad' plantea una premisa interesante, como es una serie de policías alejada de la acción y en donde se tratan las largas esperas. Sin embargo, no consigue dar con la clave para acertar y llevarlo a buen término. Toni Acosta y Omar Banana son lo mejor de esta ficción y lo único capaz de mantener la atención en un metraje que, en ocasiones, se hace poco llevadero. Sostener una producción en el guion es muy interesante en un momento en donde la industria televisiva se nutre de planos cada vez más rápidos y un movimiento constante para entretener al espectador. El problema está cuando ese guion, más importante que nunca, no cumple con los mínimos.