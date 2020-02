Críticas a 'Espejo público' por entrevistar al maltratador que dio una paliza al defensor de su novia

Sucedió en Murcia. Raúl, un joven de 23 años, resultó brutalmente agredido en las inmediaciones de una discoteca tras intentar defender a una mujer de los ataques de su novio. Según su testimonio, el agresor le estaba estampando la cabeza contra un coche. Tras una fuerte discusión, Manuel, de 29 años, propinó una paliza a Raúl que lo mandó inconsciente al hospital. Todavía se recupera de las dolorosas secuelas: traumatismos, fractura de nariz y derrame ocular.

El agredido, a la izquierda; a la derecha, el agresor en 'Espejo público'

Días después, 'Espejo público' ha considerado oportuno entrevistar al agresor. "Me siento muy mal, no soy una mala persona, no soy ningún maltratador y estoy muy arrepentido porque yo no pensaba que esto me podría pasar a mí", ha explicado en declaraciones al programa de Susanna Griso.

?Hoy en #EXCLUSIVA hablamos con Manuel, el chico que agredió a Raúl en Murcia: "Estoy muy arrepentido, estoy fatal"



Podéis ver la entrevista completa en la web del programa? https://t.co/Ahwoln6S4m #ESP27Febrero pic.twitter.com/tZJyyBNxJM — Espejo Público (@EspejoPublico) February 27, 2020

Con las marcas todavía en sus nudillos, Manuel ha asegurado que "fue una pelea y ya está. Cogí a mi novia y nos fuimos. Yo no tengo antecedentes, no soy una mala persona, no me meto con nadie, solo cometí un error". Consciente de la gravedad del asunto, ha querido expresar su sentimiento de culpa. "Del arrepentimiento que tengo no puedo dormir. Pedirle perdón a él y a su familia, que lo siento muchísimo, espero que puedan perdonarme".

A la espera de juicio

Actualmente, el caso se encuentra a la espera de juicio. La jueza ha impuesto a Manuel como medida cautelar una orden de alejamiento del hombre al que agredió. Además, establece una orden de protección para la chica, menor de edad, de 17 años, como respuesta a la solicitud del ministerio público.

Las críticas no se han hecho esperar en redes sociales, denunciando el "blanqueamiento" del programa de Antena 3 dando voz a un agresor y destacando las imágenes de la víctima con la cara desfigurada en la cama del hospital. "Muy mal dejando que limpie su conciencia y busque el rendimiento de su falso arrepentimiento", destacaba un usuario como ejemplo del sentimiento generalizado de los espectadores.

Si pensabas que Espejo Público no podía dar más asco, hoy han decidido entrevistar al matón que estaba pegando a su novia y terminó dándole una paliza a un chico que trató de evitarlo. "No estoy acostumbrado a las peleas", dice. Mirad cómo está él y cómo dejó al otro. pic.twitter.com/Jrg5dVMRiv — PabloMM (@pablom_m) February 27, 2020

Poca vergüenza tenéis de entrevistar a este desgraciado. Muy poca!! — Armando del Río (@Armando_del_Rio) February 27, 2020

¿Y vosotros no tienen vergüenza de dar la voz a un agresor? — Hayqver (@zena11nonato) February 27, 2020

Esto no se puede denunciar? normalizar así el machismo en la televisión? — AleSánchez (@Ale_Veg87) February 27, 2020

Dais asco dando voz a un agresor. Pero hoy vale cualquier cosa de "periodismo " — Iker Frejo (@ifrejo) February 27, 2020

Todo por la audiencia. Asqueroso que le deis cancha a un matón machista. — Federico G. Charton (@Federicocharton) February 27, 2020

¿Pensáis que los maltratadores deben tener voz @EspejoPublico? ¿Esto es una pseudonormalización del maltrato para que las víctimas sigan calladas y aguantando? Muy mal. #ApagónEspejoPúblico Maltratador: Tratar mal a alguien de palabra u obra. A la RAE me remito. — lavidamesabeafruta (@lavidamesabe) February 27, 2020

