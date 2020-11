Unity de Países Bajos y la representante de Georgia, entre los mejores memes de Eurovisión Junior 2020

La tarde del domingo 29 de noviembre, se emitió en Televisión Española el Festival de Eurovisión Junior 2020, donde los doce representantes de los países participantes demostraban su talento en el certamen ante audiencias de toda Europa. Una cita musical que, al contrario que la versión adulta, no se ha cancelado a causa del coronavirus, por lo que los seguidores de la cita eurovisiva han podido dar rienda suelta a su habitual humor a través de las redes sociales, compartiendo distintos memes a medida que se desarrollaba la gala.

Ida Nowakowska, Rafal Brzozowski, y Malgorzata Tomaszewska, presentadores de Eurovisión Junior 2020

Unity, el cuarteto que representaba a Países Bajos en la cita eurovisiva y que actuó en tercer lugar, fue sin duda uno de los primeros "focos" de humor en redes sociales. El uso de distintas puertas de colores en su performance, además de el vestuario de distintos colores de las participantes, recordaron a muchos, entre otras cosas, a las "Ashleys" de 'La banda del patio' o las famosas puertas de 'Doraemon, el gato cósmico', e incluso se compartieron bromas relacionadas con la famosa historia viral de Twitter de las compañeras de piso de Elena Cañizares.

Estilismos como el de Petar, representante de Serbia, o el de Karakat, encargada de representar a Kazajistán, también dieron pie a que se compartieran bromas al respecto, mientras que los compañeros de escenario de la artista bielorrusa Arina, vestidos de negro y con globos terráqueos en las manos, también despertaron el ingenio e incluso algún viejo trauma con las clases de geografía, a raíz de sus expresiones serias y la sobriedad de la puesta en escena. "Cuando me tenía que aprender las capitales de Europa y no me las sabía", compartía un tuitero, con la imagen de una de las niñas a punto de llorar.

Ya se a quienes me recuerdan las niñas de Paises Bajos#EurovisionJunior2020 pic.twitter.com/EWQVE79ToP — Cherry???? (@bollitodepatata) November 29, 2020

pero las little mix no son mayorcitas para estar aquí???? #EurovisionJunior2020 pic.twitter.com/vuW2kpAeZP — enchantix ??????????? (@ghossteame) November 29, 2020

La depresión, la ansiedad, la inseguridad y el estrés apareciendo en mi vida. #EurovisionJunior2020 pic.twitter.com/Meufa39Uxk — The Rubiew (@therubiew) November 29, 2020

Elena Cañizares, Rocío Piso, Ángela Compañera y Lucía Compañera a primero de mes #EurovisionJunior2020 pic.twitter.com/xIyKZiJ30e — Jose Díaz (@JocheDiaz) November 29, 2020

La soledad de la representante de Georgia

Otro de los momentos para tirar de humor en redes sociales, fue la inesperada soledad que envolvía a la representante de Georgia en la sala en la que se encontraba tras su actuación, donde ni siquiera contó con el apoyo de las bailarinas que la acompañaban sobre el escenario, como en el caso del resto de participantes. Una escena en la que se podía ver únicamente a Sandra Gadelia, sentada muy tímida en una silla, algo que llamaba mucho más la atención de los seguidores del certamen a raíz del título del tema que había interpretado: "You Are Not Alone". La actitud solitaria y algo triste de la representante, de hecho, llegó a compararse con la alegría desorbitada de Soleá, la representante de España, cuyos gritos y saltos de ilusión llamaban poderosamente la atención de cualquiera.