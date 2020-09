'Cuarto milenio' se defiende de las críticas de censura: "Nunca hemos tenido un apoyo como el de Mediaset"

Después de varios meses de parón en Mediaset, 'Cuarto milenio' regresa a Cuatro con dos especiales sobre el impacto del coronavirus en nuestras vidas. En el primero, llamado "Origen", analizarán cómo surgió el SARS-CoV-2, mientras que en el segundo, titulado "Horizonte", tratarán de imaginar en base a evidencias cómo puede ser el futuro tras la pandemia de coronavirus.

Iker Jiménez presenta los especiales "Origen" y "Horizonte" de 'Cuarto milenio'

'Cuarto milenio' regresa para tratar de desenmarañar el que, en estos momentos, es el mayor misterio de nuestras vidas: el origen, la incidencia y la propagación del coronavirus. El primer programa se estrenará en Cuatro el próximo 6 de septiembre a las 21:30 horas, adelantando su emisión habitual debido a la duración de cada especial, que ronda las 3 horas.

Grabaciones en Wuhan

Una de las principales bazas con las que cuenta el equipo capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter son las grabaciones en Wuhan. "Origen" cuenta con investigaciones en el mercado, el laboratorio e incluso las cuevas guaneras: "Hemos grabado en Wuhan y hemos hecho la radiografía del mayor misterio de 'Cuarto milenio'", afirmaba el presentador. "Horizonte", por su parte, "se refiere a lo que tenemos que aprender porque en un siglo hemos aprendido muy poco" pese a haber sufrido la pandemia de la gripe española, tal y como explicaba Porter. En esta entrega, se realizará una retrospectiva a 100 años atrás y a las similitudes entre aquella pandemia y la que nos asola en estos momentos.

"Todavía no sabemos bien el mecanismo de transmisión del virus", revelaba JIménez, que asegura que aún quedan muchas áreas oscuras en este misterio. "Vamos a hablar de aspectos como que no sabemos de dónde salió o cuál es el paciente cero, entonces yo puedo llegar a entender a los negacionistas porque hay muchas partes oscuras". En suma, afirma que la llave que tiene el SARS-CoV-2 no lo tienen otros virus.

Carmen Porter e Iker Jiménez, presentadores de 'Cuarto milenio'

Entre los misterios más inexplicables relacionados con el virus, Carmen Porter señala el de la familia que han encontrado viviendo en el mercado meses después de que fuera considerado como el origen de la pandemia: "Se encontraron a una familia que estaba viviendo ahí dentro y no estaban contagiados pese a haber estado viviendo en lo que se consideraba el foco".

Haciendo frente a las críticas

Una de las preguntas realizadas en la rueda de prensa ha versado sobre las razones por las que no se le dio un programa a Iker Jiménez y Carmen Porter durante la etapa de confinamiento. "Nuestra prioridad con la pandemia fue elaborar un Sudoku y preservar las 20 horas de directo. Luego hubo que ir al almacén para coger programas que eran reposiciones", aclara Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, que asegura que se arrepiente de no haber continuado con 'Cuarto milenio', pero que no quedó otra posibilidad. "Decidimos dar este paso y a la vuelta del verano hacer un par de programas".

Iker Jiménez también ha salido al pasado de las voces que afirmaban un veto por parte del grupo de comunicación: "En todos mis años, nunca he tenido un apoyo como el de esta cadena. Mediaset nos deja hacer un programa donde no se lee, donde te metes en circunstancias curiosas y donde no hay guion". "No ha habido censura ninguna, hubo una pandemia", confirma Porter. "Hicimos desde casa los programas de YouTube y hablamos con la cadena para ver si se podía hacer algo, pero no tenía cabida porque nuestros reporteros no podían salir tampoco".

Iker Jiménez presenta 'Cuarto milenio'

Pero no solo han recibido comentarios de censura, sino que también, como la propia copresentadora afirma, han sido insultados y tildados de alarmistas por contar desde principios de febrero la realidad del coronavirus y en lo que llegaría a convertirse: "Hay 400 colegios que han pedido las medidas de 'Cuarto milenio'. No somos los dos fantasmitas con su equipo como han querido echarnos por tierra durante el confinamiento". "Entiendo que la gente no tenga por qué tener una sensación sobre mí que no sea compleja. Tocamos un tema y luego otro, pero lo hacemos siempre con la misma honestidad", completa su compañero.

"La infoxicación está muy presente. Ahora es muy bonito reírse de los negacionistas, pero la gran mayoría lo fue. No lo concibo. En este mundo de infoxicación, ante las dudas que podía haber, yo lo primero que quise hacer era demostrar que ese virus existía", justifica el conductor ante las críticas recibidas en los últimos meses. Eso sí, ambos dejan claro que los negacionistas no tienen cabida en su programa.

'Cuarto milenio' seguirá tras los dos especiales

Una de las dudas al conocer que Cuatro iba a emitir dos entregas especiales de 'Cuarto milenio' era si iba a continuar el programa pasadas estas dos semanas. Villanueva ha asegurado que así será y que el formato recuperará su cita dominical habitual. La propia Porter ha confirmado que la segunda semana de septiembre grabarán uno de los programas habituales. Jiménez, por su parte, ha adelantado algunos de los temas que tratarán, como un programa contando el misterio en formato de manga y otro sobre los guardianes.