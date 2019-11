'Cuarto milenio' se queda con el plató de 'GH VIP 7' en su primer programa con público

Quedan pocas cosas que Iker Jiménez no haya hecho en 'Cuarto Milenio', el que es ya el programa más veterano de Cuatro. Pues bien, una de ellas era incorporar público al formato y es algo que precisamente cambiará este domingo 24 de noviembre. Mediaset España ha decidido apostar por una entrega muy especial del espacio que llevará por título 'Cuarto Milenio Odisea' y que tendrá como objetivo analizar los diez momentos claves de la historia y de la evolución del hombre con la ayuda de prestigiosos científicos. El espacio por tanto nos llevará a recorrer toda nuestra historia y lo hará con una puesta en escena que el grupo de comunicación promete que será impresionante.

Iker Jiménez en el plató de 'Cuarto Milenio Odisea'

El Estudio 6 de Mediaset

Mediaset ha decidido llevar 'Cuarto Milenio' al mítico Estudio 6 de la sede del grupo en el madrileño barrio de Fuencarral por primera vez en su historia. De esta forma, Iker Jiménez y Carmen Porter se instalarán en el actual plató de 'GH VIP 7' para realizar el espacio y lo harán junto a un grupo de personas que vivirán una auténtica experiencia inmersiva durante la grabación del mismo. "Se trata de un viaje alucinante para convertirnos en una Nave del conocimiento que va del interior de una célula hasta las estrellas, del abismo marino a la Luna y del cerebro a la inmortalidad", explica Jiménez en declaraciones para la cadena, quién deja muy claro que "voy a demostrar que la ciencia puede ser apasionante, misteriosa y asombrosa. Que puede engancha".

Las personas que han estado presentes en la grabación del especial no han sido espectadores cualquiera y es que muchos de ellos son abonados de la plataforma de pago Mitele Plus. El grupo de comunicación ha querido realizar una nueva acción exclusiva para las personas que utilizan el servicio y por ello ha llevado a un grupo a poder vivir este 'Cuarto Milenio Odisea' desde dentro. Esta no es la primera ni será la última experiencia especial que Mediaset ha preparado para estos suscriptores premium y es que por ejemplo el martes 26 de noviembre hay organizado un encuentro entre diez de estos con el actor Can Yaman, protagonista de ficciones turcas de éxito emitidas en Divinity como 'Erkenci Kus' o 'Dolunay'.

Así será 'Cuarto Milenio Odisea'

Iker Jiménez ha diseñado este programa como un gran viaje en el que se intentarán encontrar respuestas a grandes preguntas que todos hemos tenido. Lo hará con la ayuda de especialistas en áreas como la Astronomía, la Antropología, la Neurociencia o la Psicobiología. De esta forma, Jiménez intentará desentrañar las "Señales del espacio" que podrían llevarnos a pensar que hay vida más allá de la Tierra, se analizarán "Las otras humanidades" que vivieron en la Tierra o las criaturas que viven en "El abismo", esos lugares en los que parece imposible que exista vida. "El último enigma lunar" tendrá también hueco en este especial en el que además se analizarán todo tipo de "Fotos con historia" y se recordarán las "Grandes travesías" que se han vivido en nuestro planeta. Por otro lado, se desentrañará "El enigma de la mente" y se hablará del "ADN y la inmortalidad". Por último, habrá también espacio para descubrir "El misterio del Titanic", que "Tesoros hay bajo el hielo", conocer a "Los genios españoles" e indagar en "El enigma de la mente".