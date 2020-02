'Cuéntame cómo pasó': Herminia no supera la ruptura de Antonio y Mercedes y acaba perdiéndose en un bosque

Ha pasado más de un año desde que Antonio y Mercedes tomaron la decisión de separarse, pero la ruptura de un matrimonio como el suyo es muy complicado de digerir para los más allegados. Herminia es quien peor lo está pasando en el capítulo 367 de 'Cuéntame cómo pasó', titulado "Paren el mundo, que yo me bajo", y sigue sin superar lo ocurrido, a lo que no ayuda conocer que su hija se marcha a la Toscana con Max mientras su exyerno no hace nada para evitarlo.

Herminia, perdida en el bosque en 'Cuéntame cómo pasó'

Su desánimo genera en Mercedes un sentimiento de culpabilidad por cómo está tomando las riendas de su vida y, especialmente, por dejar a su madre en Madrid mientras ella se marcha de viaje. Sin embargo, tiene claro que le ha costado mucho empoderarse como mujer y que no puede permitir echarse atrás. Por suerte está María, quien se queda con su abuela mientras aprovecha para estudiar.

El viaje de Merche no sale como esperaba tras la cancelación del vuelo por overbooking, pero el de Antonio tampoco va mejor. Este quiere agradecer a sus vecinos lo que han hecho por él en este tiempo, por lo que organiza un viaje a Sevilla al que se apunta Herminia. Pero en una de las paradas, el personaje de María Galiana se baja el autobús y acaba perdida en un bosque. Rápidamente, los vecinos preparan una batida para dar con el paradero de la mujer.

Inés, entre la espada y la pared

Inés se ha plantado a las peticiones de Oriol, pero su relación con Belén no avanza como le gustaría. No solo recibe el rechazo de su hijo, sino también de su hermano Toni, quien no termina de aceptar que le guste una mujer. Y mientras lucha con lo que le ocurre a su hermana, Toni solo piensa en regresar al trabajo, pero para ello tiene que esperar a que Chema acepte su vuelta a la redacción.