'Cuéntame cómo pasó': Imanol Arias adelanta que el final de la temporada 20 será "terrorífico"

La vigésima temporada de 'Cuéntame cómo pasó' promete suponer un punto de inflexión para el matrimonio de Antonio y Mercedes. Los Alcántara han superado toda clase de avatares, pero su ruptura en esta ocasión puede ser definitiva. Desde luego, las palabras de Imanol Arias durante su visita a 'Ese programa del que usted me habla' no parecen presagiar un buen futuro para la familia Alcántara.

María Gómez e Imanol Arias en 'Ese programa del que usted me habla'

"A mí esta temporada me da mucho miedo", afirmaba el actor ante las preguntas de María Gómez, presentadora del espacio de La 2. Según sus palabras, todos los personajes salen "mal parados" tras el último episodio, que definía de una forma concisa y poco alentadora: "El final es terrorífico este año".

La presentadora trató de sonsacar al actor algún detalle de ese final, preguntando si el final de la trama tiene que ver con una venganza por parte de Mercedes. "Yo no diría tanto", comenzaba el actor, aunque después admitía: "Visto desde tu generación, sí, puede ser. Eso de: 'Me has quitado de la lista del chat, ahora te jodes'". Además, añadía otros conceptos que considera que sí tienen que ver con el esperado desenlace: "Yo diría que hay punto de partida, cansancio y una cosa que decía Saint-Exupéry: 'No hay que mirarse el uno al otro, hay que mirar los dos en la misma dirección'".

Sigue la incertidumbre

Ante unas descripciones que casi podrían parecer contradictorias, Eva Soriano, cómica colaboradora del programa, no pudo evitar estallar: "Pues yo todavía no sé si acaba bien o mal, si siguen el mismo camino, si hay muerte o qué. ¿Qué es, Macbeth, esto?". Unas palabras que levantaron risas en el plató del programa, pero que no animaron al actor a revelar nada. Únicamente insistió en las palabras del escritor francés: "Se han cansado de mirarse el uno al otro".

Ante tanto misterio y con la situación crítica vivida en la familia de San Genaro, habrá que esperar al décimo episodio de esta vigésima temporada, que se emite el 30 de mayo de 2019, para conocer cómo quedan las cosas antes del típico parón de mitad de temporada. Tras ello, la segunda mitad de la temporada se espera en otoño del mismo año, y ya está confirmada todavía otra más al completo, por lo que, pase lo que pase, las andanzas de la familia más histórica de la televisión española no se han acabado.