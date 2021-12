Como ya es costumbre, Dabiz Muñoz despide el año de una manera muy especial. Antes de la noche del 31 de diciembre, en la que desde 2014 los espectadores esperan con ganas el atuendo de Cristina Pedroche, el reconocido cocinero decide posar con el vestido que llevó su mujer el año anterior, provocando una oleada de reacciones en redes sociales.

Dabiz Muñoz posa con el vestido de Cristina Pedroche de las Campanadas 2020-2021Instagram

"Lo muchísimo que me gusta a mí un vestido brilli brilli se dice poco", escribía el chef en su publicación. El traje se trataba del minivestido firmado por Pedro del Hierro, que simulaba la forma de una mascarilla, confeccionado con 16308 piedras bordadas. Muñoz reconocía que, cada año, la colaboradora se lo ponía más complicado, pero que él no se quedaba atrás.

"¡Veremos si mañana es capaz de superar esta sensualidad, este glamour, esta clase, esta finura y este rasé estratosférico!", finalizaba la publicación. Cuando presentó las Campanadas por primera vez, Pedroche lució un vestido negro de transparencias que incendió las redes. Desde entonces, el atuendo qué llevará la presentadora se ha convertido en uno de los temas de conversación de fin de año.

¿Con qué sorprenderá Cristina Pedroche para empezar el 2022?

Al misterio sobre su atuendo, este año, Cristina Pedroche ha sumado las incógnitas sobre su pelo. Diez días antes de la gran noche, Pedroche empezaba a cebar su secreto mejor guardado en sus redes sociales. La vallecana publicaba varios vídeos: andaba desnuda por las calles de Madrid, para después cortarse su larga melena en el mismo reloj de la Puerta del Sol. El último plano mostraba a la presentadora sujetando una maquinilla, lo que hizo saltar las alarmas sobre si se rapará el pelo.

Año tras año, Pedroche juega al despiste y crea multitud de expectativas en los espectadores. En su reciente visita a 'El hormiguero', dio algunas pistas sobre la última creación de Josie. Aseguró que la que tiene preparada "es brutal" y que "no hay tela como tal, es otra cosa, es un mensaje". Además, siguió alimentando las especulaciones en torno a su peinado: "Esto es una peluca, pero no quiero que se vea lo que hay debajo. (...) Este año pasan más cosas alrededor que no es solo el vestido y lo que me puede o no cubrir", adelantaba.