La lista de concursantes confirmados para 'Supervivientes 2022' sigue aumentando y, como consecuencia, también las reacciones a los fichajes del reality. Tras semanas jugando al despiste, Kiko Matamoros fue el segundo en anunciarse y Dakota Tárraga no ha querido quedarse callada ante la noticia.

Dakota Tárraga, en 'Supervivientes 2019'

La mala relación entre Matamoros y Tárraga no es ningún secreto. Todo comenzó con el paso de alicantina por 'Supervivientes 2019', donde el colaborador fue muy duro con ella. Desde entonces, ambos son enemigos mediáticos y han protagonizado algún que otro enfrentamiento en los platós. Dakota opinó sobre la participación del madrileño en el concurso de Bulldog en su cuenta de Instagram: "Me parece muy bien, pero a ver lo que dura", comenzaba.

La exconcursante fue muy dura y sacó a relucir las adicciones confesas de Matamoros. "A ver lo que dura porque una persona que es drogadicta reconocida... No sé. Va a un concurso que no tiene ninguna de sus necesidades", arremetía. Tárraga sembraba la duda y aseguraba que "me extraña un montón".

"También tengo que decir, puesto que él ha criticado a todo el mundo que ha ido y no solo eso, a los de su programa los que más, pues ahora veremos lo que pasa con él", soltaba. Además, la joven concluía con un gran ataque, haciendo referencia a la pista que el programa había anunciado antes de confirmarlo: "Raro me parece que le hayan puesto una bola de billar y no otra cosa que a él le gusta mucho", sentenciaba.

Concursantes confirmados hasta la fecha

Poco a poco se van confirmando los concursantes que viajarán hasta Honduras. El primer nombre en anunciarse fue el de Nacho Palau, al que le siguieron Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate y Anabel Pantoja. ¿Quiénes serán los próximos rostros confirmados?