La tarde del martes 5 de abril, 'Sálvame' confirmó la incorporación de Anabel Pantoja a 'Supervivientes 2022', como concursante oficial. Una noticia de la que la colaboradora tuvo tiempo de hablar con sus compañeros, especialmente a raíz de las críticas que había recibido por aceptar la oferta a pesar del mal estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja. Por ello, Belén Esteban no dudó en defender la postura de su amiga y compañera, quien rompió a llorar ante las cariñosas palabras de la madrileña.

"Creo que tienes que pasar de la gente. Tienes que hacer lo que tú creas que tienes que hacer y ya está. No tienes que justificarte ante nada ni ante nadie", le recomendó Kiko Hernández a la sevillana. Por su parte, Pantoja explicó que "esta decisión la tomo porque es un trabajo, una segunda oportunidad que no se da a cualquiera". "Necesito ganar dinero como cualquier persona, trabajando, porque nos viene bien a mí y, en este caso, a él", añadía la colaboradora, en referencia a su padre. "Creo que va muy mentalizada. Creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer y más, para dejar todo como tiene que estar. Claro que la gente puede pensar lo que quiera, pero es su vida. Y por una vez en su vida, tiene que mirar por ella", intervino entonces Esteban.

La colaboradora recalcó el hecho de que "con ella hablo casi todos los días" y reconoció que "yo soy más fuerte y, cuando la veo mal, no me pongo mal", para después subrayar el hecho de que "nadie sabe como ha dejado todo, aunque claro que se va mal. Lo ha dejado todo muy bien atado". "Mucha gente está sola en la vida. Ella no, porque tiene a su familia, pero también tiene amigos que la queremos mucho, no, muchísimo, que somos su familia", añadió Esteban, mientras Pantoja rompía a llorar, en silencio. Asimismo, la madrileña apuntó que "la gente, en vez de criticar, muchas veces no tienen ni idea" y subrayó el hecho de que 'Supervivientes' "es trabajo, no se va a Honduras a ponerse morena".

"Quiero que se sientan orgullosos"

Sobre el mal estado de salud de su padre, Pantoja aseguró que, como es habitual, desde la productora de 'Supervivientes' le habían prometido que "si pasa algo grave, me avisan". Ante las preguntas sobre qué le había dicho su padre al conocer su fichaje por el reality, la sevillana dejó a los presentes boquiabiertos al confesar que "él no sabe que voy": "quiero que mis padres, mi familia, pero sobre todo ellos, se sientan orgullosos de mí". "Como ha dicho Belén, he dejado todo lo que puedo y más para que a él no le falte de nada. Voy a ir a trabajar, también a disfrutar de la experiencia, mentalizada. Voy a tener ilusión en que voy a volver y le voy a dar un beso", prometió la colaboradora, segura de que "lo que me va a dar fuerzas" sería "la situación que tengo, que es dura. Voy a decir: para delante y a conseguir mis objetivos, sobre todo, uno, que es llegar lo más lejos posible".