El pasado no siempre queda atrás, y prueba de ello son las palabras de David Valldeperas en 'Sálvame'. El nuevo colaborador ha dejado la dirección del programa vespertino y se ha estrenado como uno de los colaboradores del espacio. Sin embargo, a pesar de su reciente debut, ha querido relatar una información desconocida sobre Marlene Mourreau, ganadora de la primera edición de 'Gran Hermano VIP'.

Marlene Mourreau en una de sus visitas a 'Sábado Deluxe'

No obstante, aunque la vedette hace bastante tiempo que no aparece por la pequeña pantalla, ha sido recordada por Valldeperas, aportando un dato que no conocíamos tras su paso por 'Supervivientes 2006': "Marlene Mourreau se llevó un mechero escondido dentro de su cuerpo. Se lo sacó para encender un fuego", aseguró. "¿Y cómo lo hizo?", preguntaba curiosa Belén Esteban ante las palabras de su compañero. Desde el primer momento, se notaba que la francesa no estaba muy cómoda en Honduras, siendo la primera expulsada de la edición.

Por otro lado, el primero que consiguió hacerlo por sí mismo en la isla es Jesús De Manuel. Aunque en numerosas ocasiones se alude a él como el primer participante que hizo fuego de manera natural, el exconcursante de 'Operación Triunfo 4' comentó en una entrevista que recibió ayuda exterior para ello, ya que el clima húmedo, entre otros factores, impiden poder hacer esta actividad correctamente.

Otras polémicas del momento

Ese mismo año, que se realizó una edición con anónimos y famosos, la organización encontró un mechero dentro de un preservativo, algo que negaron todos los habitantes de la isla. Este hecho, que provocó que el programa les apagase el fuego y les requisase todas las cerillas, dejó patente lo difícil que es para los supervivientes poder hacer algo tan básico en esas condiciones.