Nuevo rostro que se suma a la lista de concursantes confirmados de 'Supervivientes 2022'. Poco a poco vamos conociendo quiénes son los famosos que se embarcarán en la aventura más importante de sus vidas, enfrentándose a la falta de hambre, a las complicadas condiciones climatológicas y todo lo que eso conlleva. La quinta pista era una tabla de surf y ya tiene nombre.

Anabel Pantoja en 'Supervivientes'

Anabel Pantoja ha sido confirmada como la quinta concursante de 'Supervivientes 2022'. 'Sálvame', el espacio donde trabaja, ha sido el lugar donde se ha pronunciado su nombre, tal y como ya se había anunciado el día anterior. De este modo, los Cayos Cochinos tendrán representante del clan Pantoja, familia que siempre presta un integrante al reality show. Además, su participación se produce justo un año después de que Omar Sánchez fuera concursante.

Sin embargo, no es la primera vez que Anabel Pantoja participa en el concurso y no por haber ido en calidad de invitada. La sobrina de Isabel Pantoja ya formó parte del casting en 2014, pero su estancia en Honduras no fue muy larga, pues tan solo aguantó dos semanas. Con esta nueva aventura, pretende redimirse de su breve paso y llegar lejos en el concurso.

La lista de concursantes

Este quinto fichaje pasa a engrosar la incipiente lista de concursantes. De momento, se conocen solo unos pocos nombres que ya se preparan para participar en el reality show estrella de Mediaset. Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra y Marta Peñate son los cuatro confirmados que buscarán suceder a Olga Moreno ganando esta edición.