Con 'Supervivientes 2022' cada vez más cerca de su estreno, los nombres de los posibles concursantes comienzan a proliferar entre los medios y las redes sociales. Ese ha sido el caso de Andrea Janeiro y Miguel Marcos, hija y pareja de Belén Esteban, de los cuales comenzaron a circular rumores sobre la posibilidad de que hubieran sido tanteados para participar en el reality. Algo que la colaboradora de 'Sálvame' tuvo ocasión de desmentir en su programa, donde también cargó contra las informaciones falsas que circulaban en torno a sus dos seres queridos, especialmente al tratarse de dos personas anónimas.

Belén Esteban protesta en 'Sálvame' ante las publicaciones falsas sobre su hija y su marido

Esteban apenas pudo disimular su indignación cuando 'Sálvame' emitió el contenido de un artículo en el que se aseguraba que su hija habría recibido la oferta de participar en 'Supervivientes' por 30.000 euros semanales. El medio citado también dejaba caer la posibilidad de que dicho fichaje se produciría solo en caso de que la colaboradora se lo permitiese a su hija e incluso se aseguraba que, en caso de no ser una superviviente, Janeiro podría incorporarse al equipo del programa en Honduras, gracias al "enchufe" de su madre, aprovechando que estaría a punto de terminar la carrera de Comunicación Audiovisual.

"Mi hija acabó hace un año la carrera. No quiero hablar de ella, pero lo que están diciendo ahí, es falso", declaró Esteban, tras el vídeo, desmintiendo toda la información recogida. "No la ha llamado nadie. Y, aunque la hubieran llamado, saben que ella no se dedica a esto. Vale ya de mentir", criticó la colaboradora, a quien se sumó Jorge Javier Vázquez al señalar que "está hecho con muy mala leche el artículo". "No quiere salir. ¡Dejadla en paz! Yo he hablado de ella hasta que me dijo ya. Es mayor de edad y no quiere dedicarse a esto. Dejad de publicar cosas", continuó Esteban, visiblemente molesta, tras lo cual añadió que "también tengo que decir otra cosa y esto va para gente cuyos nombres no voy a decir: también lo han publicado de mi marido. Mentira".

"No han llamado a ninguno de los dos"

La colaboradora animó entonces "a la gente que nos escribe por Whatsapp preguntando si es verdad, que pregunten por otras cosas, como qué tal nos va la vida"'. Asimismo, Esteban recalcó que "es falso" e insistió que "no han llamado a ninguno de los dos": "basta ya de utilizar a gente anónima, que mi marido no salió ni en la exclusiva de su boda. Que nunca se ha sentado aquí. Ella, tampoco. ¡Dejadla ya! ¡Ya está bien!". "A su madre no la tiene que mantener nadie, ¿queda claro? Estoy harta de las noticias falsas", añadía Esteban, enfadada. Un discurso que la colaboradora remató al afirmar que "he ganado a dos digitales, porque se puede denunciar y se puede ganar. O sea, que ya basta. De mí, lo que quieran".