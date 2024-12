Dani Martín cuestiona las preguntas clásicas de 'La revuelta' y plantea un nuevo enfoque

Por Beatriz Prieto |

Tan solo unos días después de que Dani Martín visitara a Pablo Motos en 'El hormiguero', el cantante dio el salto a La 1 para pasar por 'La revuelta', donde vivió un amistoso encuentro con David Broncano, que remató esquivando las preguntas clásicas tras poner sobre la mesa un giro que pareció convencer al jienense.

David Broncano recibe a Dani Martín en 'La revuelta'

, atajó Martín, en el momento en el que Broncano se dispuso a lanzar la pregunta sobre el dinero y las relaciones sexuales. El cantante recordó que "tú una vez me dijiste que yo había sido de los primeros 'trolleados'", antes de señalar que. "Me hubiera correspondido porque yo hice que aquello creciera", argumentó el invitado, ante el desconcierto de Broncano.

"Es verdad que tú ayudaste a que 'La resistencia' creciera y yo te lo he agradecido siempre", concedió el presentador, momento en el que Martín aclaró que "eso lo vamos a dejar pasar, pero yo creo que estas preguntas ya... puf". "Entonces, yo te propongo otras", se lanzó el artista, ante un Broncano que manifestó estar "abierto, otra cosa es que se acepte". El invitado planteó entonces que "en este momento en el que estáis, donde la producción es mayor a nivel económico, tú podrías poner al invitado, cada noche, en un brete".

"Pensaremos retos de estos"

"Podrías decirme 'si te bebes hasta la mitad del bote de aceite, te damos 30.000 euros'", planteó Martín, como ejemplo. "¿Tú quieres que humille a los invitados?", cuestionó Broncano, sorprendido. "No, es que lo otro también es humillar a los invitados, porque decir el dinero que tengo en la cuenta o que lo diga no sé quién... te expones a un secuestro. No lo digo por mí, lo digo por esa gente que vive en Andorra y viene tanto a este programa", defendió Martín. Broncano le propuso entonces que "si te comes dos guindillas de esas a caraperro, te doy siete euros. Si no lo haces, respondes a las preguntas".

Asimismo, el presentador elogió que hubiera propuesto una "buena idea": "Tiene visión televisiva Dani". Finalmente, el jienense acordó con Martín que se comiera dos guindillas a cambio de quince euros, a las que el cantante sumó dos más, para sorpresa de Broncano. "Te ha salido bien la jugada. Te has comido cuatro guindillas, que te ha dado igual porque llevas bien el picante, te has llevado quince euros y no has respondido las preguntas, cabrón", bromeó Broncano, quien aceptó que "pensaremos retos de estos" para los siguientes invitados.