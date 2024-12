Por Beatriz Prieto |

El lunes 2 de diciembre, 'La revuelta' recibió una vez más a Jorge Ponce para su habitual sección, en la que el programa de La 1 estrenó un tubo que conectaba el escenario con la mesa de Miguel Campos, por el que el humorista y David Broncano enviaron varias cosas. Entre ellas, Ponce incluyó un teléfono gracias al cual el presentador fue sorprendido por la intervención de María Escario, quien aprovechó para lanzar un reproche a Broncano.

David Broncano charla con María Escario en 'La revuelta'

"Soy María Escario, la del 'Telediario'", respondía la inesperada "invitada", al conectar con el jienense, a quien desveló que. Escario recordó entonces a Broncano que "la semana pasada, entrevistaste a Mina el Hammani y decías 'la presentadora de los deportes'". "Yo llevo seis años sin presentar los deportes.", le reprochó Escario, con humor.

La madrileña incluso explicó a Broncano que, "después de presentar deportes, fui directora de comunicación y luego defensora, que te has librado por los pelos de que fuera la defensora del espectador". "¿Pero dices que me he librado porque crees que el espectador requiere que se lo defienda de mí?", preguntó el presentador, desconcertado. "No, al revés. Yo dejé de ser defensora y me habría encantado coincidir contigo. Lo dejé justo cuando empezaba 'La Revuelta' en septiembre", aclaró Escario.

Perdona el error, @maria_escario. Si es que no somos periodistas :( pic.twitter.com/isoP3PTw96 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 2, 2024

"Era muy partidaria de que vinieras"

"Viste venir este follón y dijiste: 'Yo me voy para mi casa, a mí dejadme en paz que es mucho lío'", bromeó Broncano, ante lo que Escario sorprendió al presentador al negar dicha afirmación y reconocer que "yo era muy partidaria de que vinieras". "Me alegro, gracias, María", dedicó el jienense. "El programa va como un tiro, así que fenomenal", elogió Escario, con quien se disculpó el jienense "porque es verdad que no he estado viendo los deportes de Televisión Española, pero los voy a ver", antes de despedirse.