Por Alejandro Burrueco Marín

Los protagonistas de 'La revuelta' y 'El hormiguero' no siempre han tenido un clima tan tenso entre ellos, o al menos no era así cuando todavía no eran competencia. Tirando de hemeroteca, se puede comprobar que hace 11 años Pablo Motos recibió a Grison en su programa entre aplausos. No obstante, el compañero de David Broncano no fue como invitado, sino para dirigir una sección sobre el beatbox.

Grison en 'El hormiguero'

. Es el campeón del mundo de LoopStation y campeón del Gran Beatbox Battle de Suiza, desde Madrid os presento a Grison Beatbox", decía Motos para anunciar al actual rostro de 'La revuelta' ante el actor internacional Steve Carell durante una entrevista en 2013.y conocer a Trancas y Barrancas.

Por entonces, Motos apreció el talento de Grison y dejó que enseñase a Carell a utilizar su mesa de mezclas. La presencia del beatboxer desató las risas del presentador, ya que logró hacer un remix con los extraños sonidos que emitió el protagonista de 'The Office'. De hecho, tras esta primera aparición, Grison volvió un par de veces al programa meses después junto a su compañero Tuli y, también con él, en 2015 realizó una cuarta visita.

David Broncano en 'El hormiguero'

Además, Grison no es el único miembro de 'La revuelta' que ha pasado por el plató de su actual competidor, ya que el propio David Broncano ha acudido hasta en dos ocasiones al formato de Motos. La primera vez fue en junio de 2018, cuando el jienense fue a presentar 'La resistencia', que apenas llevaba unos meses emitiéndose. "Yo iré a 'La resistencia'", afirmó Motos, aunque nunca llegó a devolverle la visita.

La segunda visita se dio en noviembre del mismo año, cuando Dani Martín irrumpió en el plató junto a Broncano, ambos en patinete, para demostrarle cuál era el poder de su tarjeta platino. "Él es invitado platino, pero tú no eres ni hojalata", señaló Motos al actual rostro de TVE. "Este es un chaval que está empezando en la tele", le dijo el presentador sobre Broncano a Rosalía, que era la invitada ese día. La de vueltas que da la vida.