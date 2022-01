Después de dos temporadas al frente de 'La noche D', parece que Dani Rovira quiere explorar nuevos caminos en televisión. El malagueño habría declinado participar en una posible tercera temporada del formato producido por The Good Mood, que Televisión Española estaría interesado en renovar. No obstante, el presentador ya tiene nuevo destino: Movistar+.

Dani Rovira en 'La noche D'

Dani Rovira ha fichado por el grupo de comunicación para presentar un programa de humor. Este formato, que sería semanal, tiene intención de ser una adaptación de "Mi año favorito", el podcast que el cómico realiza junto a Arturo González-Campos en Podium Podcast, según señala Yotele. La temática de este consiste en repasar los acontecimientos que fueron relevantes en sus vidas según el año, todo con la ayuda de diferentes invitados.

Tras la baja de Andreu Buenafuente, Movistar+ podría haber encontrado a otro cómico con el que rellenar la parrilla de #0. Además, este programa se grabará en el plató donde antes se realizaba 'Late Motiv'. Este formato de humor sería el segundo de Rovira como presentador, después de estrenarse en 'La noche D' en esta labor.

Su carrera como actor

Aunque Dani Rovira tiene menos experiencia como presentador, no cabe duda de que es un rostro habitual de la ficción, tanto a nivel cinematográfico como televisivo. "Ocho apellidos vascos" le sirvió para saltar a la fama tras haberse dado a conocer en los monólogos de 'El club de la comedia'. A partir de ahí, no ha dejado de hacer trabajos en ficción año tras año y en la pequeña pantalla cuenta con créditos en 'B&b, de boca en boca' e 'Historias para no dormir', donde protagonizó la revisión de 'El asfalto'.