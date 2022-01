Dani Rovira abandona 'La noche D', que podría renovar con un nuevo presentador

'La noche D' cerró su segunda temporada el 11 de enero de 2022 en La 1 de TVE. La corporación pública está muy contenta con los resultados del programa de entretenimiento, que ha conseguido reunir en torno al millón de espectadores en sus emisiones, por lo que se plantean renovarlo por una tercera temporada. Sin embargo, la cadena pública podría contar con un primer reto: encontrar a un nuevo presentador.

Dani Rovira, en 'La noche D'

Dani Rovira ha estado al frente del programa durante las primeras temporadas. Sin embargo, ha rechazado continuar de cara a una renovación del formato, según ha informado Yotele. Aunque en una primera instancia sí que se habría mostrado receptivo, finalmente ha decidido declinar la propuesta.

No hay vuelta atrás en la decisión del cómico, pero no es un impedimento para TVE. La cadena pública pretende continuar adelante con una tercera temporada del programa, producido por Good Mood y The Pool, aunque no cuenten con el malagueño. Los equipos de las productoras encabezadas por Daniel Écija y Andrés Varela, respectivamente, ya han empezado a trabajar en una solución.

La última "noche D"

La mecánica del programa consiste en tratar un tema junto a un grupo de invitados. En el último programa de la segunda temporada, la temática no podía ser otra que "las últimas veces". Para ello, Rovira contó con la presencia de Ana Milán, David Bustamante, Antonio Orozco, José Corbacho y Toni Acosta en plató. Silvia Abril sometió a Milán, Corbacho y Acosta a su ronda de "preguntas picantes" que, por ser la última vez, estaban cargadas con extra de picante.