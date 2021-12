La herencia de Rocío Jurado sigue dando mucho de qué hablar. Esta vez, ha sido Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa' quien ha dado su opinión sobre el legado de la cantante, en el cual se nombró a Rocío Carrasco como heredera universal. Por su parte, Gloria Camila dejó claro que a ella nunca le ha importado el no heredar las joyas de su madre y Prat ha reaccionado a estas últimas palabras de manera contundente.

Joaquín Prat y su dardo a Gloria Camila en 'El programa de Ana Rosa'.

La artista dejó casi todas sus joyas en manos de su hija mayor. A pesar de que este es uno de los puntos más candentes de la polémica entre las dos hermanas, la hija de Ortega Cano aseguró en 'Ya es mediodía' que no son su preocupación. "No soy muy materialista, jamás me he preguntado quién las tiene, doy por hecho que las tiene mi hermana", mencionó la tertuliana asegurando que ni siquiera se había cuestionado cuánto valían.

Joaquín Prat tomaba estas palabras y respondía a la colaboradora: "Con todo el respeto, si su madre lo hubiese querido, le habría dejado esas joyas o algunas de ellas". Además, Prat comentaba que la de Chipiona tuvo tiempo de pensar en su herencia y en quién quería que la recibiera, así que, ahora, lo único que queda es "respetar la última voluntad de quien lega".

El reproche de Alessandro Lequio a Rocío Carrasco

Alessandro Lecquio siempre se ha mostrado muy crítico con Rocío Carrasco y parece que el colaborador sigue sin querer enterrar el hacha de guerra. El italiano asegura que le parece acertada la distribución de la herencia que hizo Jurado pero que, sin embargo, lo que no le parece bien es que su hija mayor no le haya dado nada a su hermana. "No me parece justo que Rocío Carrasco heredase todas las joyas y a Gloria Camila no le quedase ni la chapita de la cadena de la bañera", zanjaba Lecquio.