Las espadas vuelven a estar en lo alto tras la emisión de 'El último viaje de Rocío'. El homenaje que La Fábrica de la Tele hizo la tarde del 14 de diciembre a Rocío Jurado ha vuelto a levantar ampollas entre la familia Mohedano. María Patiño aprovechó la ocasión para lanzar un ataque a Gloria Camila , quien dedicó unas "desagradables" palabras a su hermana.

María Patiño y Gloria Camila Ortega

La colaboradora de 'Sálvame' publicó en sus redes un comentario señalando que todos los miembros de la familia se habían beneficiado económicamente de la artista: "Visitas turísticas por Yerbabuena, Museo, entrevistas en 'Sábado deluxe ', '¿Dónde estás corazón?', la revista Hola, trabajos con colaboradoras coincidiendo con la enfermedad de Rocío Jurado, locales de copas con su nombre...". Tras dicha enumeración, la periodista acabó con una frase cargada de verdad: "A excepción del pequeño David, todos los demás han dependido y dependen para vivir de ella", sentenció.

Además, la presentadora de 'Socialité' respondió a la hija menor de la chipionera, quien criticó a su hermana y la cuestionó por su papel en el programa especial dedicado a su madre. La hija de José Ortega Cano comentó en 'Ya son las ocho' que ella no cobraba por hacerle homenajes a su madre, intentando dejar en mal lugar a Carrasco. Sin embargo, la comunicadora gallega señaló: "Llevo años entrevistando por dinero a todos y todas... ¡Uy! Ahora es el argumento".

Las reacciones de Gloria Camila y Rosa Benito

La hija menor de la artista habló en el espacio presentado por Sonsoles Ónega y justificó su ausencia en dicho homenaje atacando a Carrasco: "Aquí, la única que está cobrando es mi hermana por hacer este homenaje, porque estoy segura de que, si no hubiese cobrado, a lo mejor estos contenedores no se abrirían". Además, la exmujer de Amador Mohedano recordó algunas de us últimas vivencias junto a su cuñada, entre lágrimas.