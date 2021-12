Rocío Carrasco, sobre un posible acercamiento con Gloria Camila: "Tiempo al tiempo"

La segunda docuserie de Rocío Carrasco ha vuelto a revolucionar la televisión, aunque todavía no se ha estrenado, ya ha provocado las primeras reacciones de la familia Mohedano. Ana María Aldón sorprendió al público en 'Viva la vida' con una inesperada confesión: Carrasco tiene a su hermana bloqueada en WhatsApp, por lo que no pueden tener contacto a través de esa vía.

Rocío Carrasco y Gloria Camila Ortega

Las palabras de la mujer de José Ortega Cano dejaron boquiabiertos a los colaboradores, quienes no dudaron en mostrar su asombro. La gaditana señaló que no se había producido una conversación entre ambas por dicho motivo: "Llega un día que quiere llamar a su hermana y ya no puede porque la tiene bloqueada al teléfono", sentenció.

A raíz de lo ocurrido, la hija mayor de Rocío Jurado entró por teléfono en 'Sábado deluxe' para detallar el homenaje que Telecinco va a hacer a la más grande, el cual tendrá lugar el martes 14 de diciembre. También, Carrasco respondió a las preguntas del presentador sobre un posible acercamiento con Gloria Camila: "Tiempo al tiempo", puntualizó, dejando la puerta abierta.

'El último viaje de Rocío'

'Sálvame' mostró un adelanto del emotivo homenaje que tendrá lugar en Mediaset, al que acudirán rostros populares como Miguel Poveda, India Martínez, Marta Sánchez y Lorena Gómez. Además, se transmitirá en directo el traslado de las pertenencias de Rocío Jurado, las cuales han permanecido guardadas durante 13 años en 18 contenedores.