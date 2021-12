El homenaje a Rocío Jurado el 14 de diciembre de 2021 contará con reconocidas caras de la televisión y de la cultura, que asistirán a la proyección de 'El último viaje de Rocío'. Desde que se anunció su emisión, una de las grandes incógnitas ha sido si los miembros de la familia Mohedano estarán presentes, ya que desde Mediaset se ha asegurado que están invitados. Este debate ha llegado a los distintos platós del grupo de Paolo Vasile, lo que ha originado un enfrentamiento entre Joaquín Prat y Alessandro Lecquio en 'El programa de Ana Rosa'.

Gloria Camila y Rosa Benito, en 'Ya son las ocho'

El presentador se mostró tajante con la actitud de algunos de los familiares de Jurado, ante la posibilidad de que no acudan por no obtener una compensación económica. "Oye, que estás en el mismo espacio físico, en Mediaset, ¿y te tienen que pagar para ir a un homenaje de una de las personas más importantes de tu vida?", mostró su indignación Prat. Además, no dudó en señalar directamente: "Caso de Rosa Benito, caso de Gloria Camila. ¿De verdad?".

Atónito, el también presentador de 'Cuatro al día' continuó exponiendo su incredulidad: "Ojalá le hubiesen hecho un homenaje a mi padre, ¿tú te crees que yo iba a ir cobrando?". Lecquio mostró su desacuerdo ante el discurso de Prat, apoyando a la familia: "Entiendo que cuando participas en un programa de televisión, lo haces cobrando". Mientras que el periodista afirmaba que "no es un programa", sino un "homenaje a Rocío Jurado", el italiano dejó clara su opinión: "Venga, por favor, no deja de ser un espectáculo".

"Estás aquí, ¿y tienes mejores cosas que hacer porque no te pagan?", preguntaba irónicamente Prat. Tras afirmar rotundamente, Lecquio continuó con su argumento: "De la misma manera que Rocío Carrasco cobra un pastón por el desfile este de los camiones, yo creo que el resto de la familia, empezando por Amador Mohedano, tiene todo el derecho del mundo a llevarse su paguilla por participar en este espectáculo", concluyó el colaborador.

¿Más cerca de la reconciliación?

Gloria Camila dejaba abierta una posible puerta a la reconciliación con su hermana, tras afirmar en 'Ya son las ocho' que ella estará "disponible" si Carrasco desea tener una conversación. Días después, Terelu Campos contaba que, en su opinión, había llegado el momento de que las hermanas hablaran. Esa misma noche, la hija mayor de Rocío Jurado entró por teléfono en 'Sábado deluxe' y contestaba: "Tiempo al tiempo".