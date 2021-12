La emisión de 'Rocío, contar la verdad...' abrió los ojos a muchos espectadores respecto a lo que su protagonista había callado durante más de veinte años. Episodio tras episodio, se iban descubriendo más situaciones impensables, pero también se puso sobre la mesa el amor inmenso hacia Rocío Jurado. Así, tiempo después, 'Sálvame' puso en marcha el especial 'El último viaje de Rocío', con la primogénita de la más grande en plató.

Gloria Camila Ortega y Rocío Carrasco

A la emisión del espacio de La fábrica de la tele le sucede cada tarde 'Ya son las ocho', lugar en el que curiosamente trabaja Gloria Camila Ortega. Desde la mesa, la exsuperviviente lanzó un duro ataque a Rocío Carrasco que estaba completamente fuera de lugar; de hecho, ella misma reconoció que podía echarse encima a "muchos haters": "Aquí, la única que está cobrando es mi hermana por hacer este homenaje".

"Estoy segura de que, si no hubiese cobrado, a lo mejor, estos contenedores no se abrirían", sentenció después. Quizás no recuerde que Carrasco se prestó a hacer la docuserie sin querer embolsarse un solo euro, aunque la decisión de la productora no contempló esa posibilidad. De hecho, cuando fue preguntada por un hipotético acercamiento, Gloria Camila no dudó en aseverar que no era "el momento ni el lugar".

¿No asistió al homenaje por dinero?

Momentos antes, quiso complementar estas palabras con otro motivo, según aseguró: "Yo he llegado cuando ella ya estaba dentro de plató". De la misma forma, quiso abroncar a Joaquín Prat por haber comentado que Gloria Camila y Rosa Benito no asistieron al homenaje porque no cobraron: "En ningún momento se me pasa por la cabeza cobrar por nada que haga alguien en homenaje a mi madre", sentenció. Sin embargo, no dudó en decir que, aunque le hubiesen pagado, habría declinado la invitación.