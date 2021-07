De todos es sabido que Jorge Javier Vázquez no tiene pelos en la lengua. Durante la tarde del 20 de julio de 2021 lo volvió a demostrar en 'Sálvame', lanzando varias pullas directas a la cadena y a Paz Padilla. El presentador no dudó en aprovechar una promo de 'La última cena' para quejarse de que Mediaset estaría empezando a prescindir de él en según qué formatos.

Jorge Javier Vázquez y Paz Padilla

"Hoy nos vamos a enterar de las parejas que cocinan este jueves en las cenas", empezaba diciendo David Valldeperas. Este inocente comentario que recordaba que la final de 'Supervivientes 2021' no sería el 22 de julio, hizo reaccionar de una forma imprevista al presentador. "Entonces, ¿el jueves me toca trabajar?", se preguntaba el televisivo, sorprendido al ver la negativa del director de 'Sálvame'. "Ah, ¿que no lo presento yo? ¿Qué pasa ahora en Telecinco que me están quitando todos los programas?", dijo el catalán, con un tono que daba lugar a confusión.

"¿Lo presenta Paz? ¿Pero no era mi programa?", volvió a preguntar Jorge Javier Vázquez, dejando caer de nuevo que 'La última cena' debería presentarlo él, tal y como ocurrió con la primera edición. Tras ver la promo en cuestión del programa que se estrena el jueves 22 de julio, el televisivo volvió a cargar contra Paz Padilla y Mediaset. "No sé... Esto era mío. Si ya verás tú, que al final no voy a presentar ni la gala de 'Supervivientes', ya verás", añadía, mostrándose entre irónico y molesto.

Guiño a Carlota Corredera

Jorge Javier Vázquez aprovechó para lanzarle una pullita a su compañera Carlota Corredera, destacando que hubo otro formato de Telecinco en el que él no fue la primera opción. "Pues nada... ¡Vaya racha llevo este año! Primero 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', ahora 'La última cena'... Cuando empieza la decadencia no hay quien la pare", recordaba el presentador, señalando que en la docuserie de Rocío Carrasco tampoco contaron con él.