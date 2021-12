Los planetas de Marvel se han alineado en el ocaso de 2021 para darnos dos alegrías que se entienden mejor en conjunto. Después de tres años, numerosos rumores, filtraciones y con alguna que otra sorpresa de por medio, Daredevil ha irrumpido en el UCM... más o menos. Aunque todavía no hemos visto al justiciero ciego en acción dentro del marco de la franquicia de Disney, sí que se han producido los retornos de Matt Murdock y de Wilson Fisk en "Spider-Man: No Way Home" y 'Ojo de Halcón', respectivamente.

Charlie Cox en 'Daredevil'

Estas resurrecciones, que han acontecido casi al mismo tiempo, han llevado al público a recuperar el interés en la aclamada 'Daredevil' de Netflix. Tanto es así que la ficción creada por Drew Goddard, la cual se emitió entre 2015 y 2018, ha logrado colarse en el top 10 de las series más vistas en la plataforma roja en Estados Unidos durante el miércoles 29 de diciembre.

Antes de cerrar el año, los suscriptores de Netflix, seguramente motivados por las últimas aventuras de Peter Parker y Clint Barton, le han dado otra oportunidad a la serie que fue cancelada tras su tercera temporada. Ahora, tres años después de su repentino desenlace, 'Daredevil' se ubica como la décima ficción más popular en una lista dominada por títulos mucho más recientes, como 'The Witcher', 'Emily en París' o 'Mar de la tranquilidad'.

¿Volverá a la pequeña pantalla?

El cameo de Charlie Cox en "Spider-Man: No Way Home" servía para introducir a Murdock en el UCM, pero ¿cuál será su siguiente paso? En estos momentos, las especulaciones apuntan a una posible aparición en 'She-Hulk', sobre todo por transcurrir en el mundo judicial, aunque cabe esperar que el camino de Daredevil se vuelva a cruzar con el de Fisk. Por lo tanto, el paso lógico sería que ambos se enfrentaran una vez más en el spin-off de Echo, el personaje al que hemos conocido en 'Ojo de Halcón', que en los cómics guarda una estrecha relación con Murdock y Kingpin.