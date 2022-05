Un hombre armado agrede al cómico Dave Chappelle durante una actuación

El cómico Dave Chappelle sufrió anoche una agresión en el escenario durante una actuación en el Hollywood Bowl de Los Angeles. El polémico humorista formaba parte de un festival de comedia organizado por Netflix y, cuando se disponía a salir del escenario, un hombre armado saltó al escenario con la intención de derribarle.

El sospechoso, que posteriormente fue identificado como Isaiah Lee, fue interceptado y separado de la víctima por el personal de seguridad del evento, así como por algunos miembros del equipo de Chappelle y por el actor Jamie Foxx, e inmediatamente fue trasladado en ambulancia a un hospital cercano.

Lee, de 23 años, fue arrestado acusado de intento de asalto con una arma mortal y ahora deberá hacer frente a una fianza de 30.000 dólares. Poco después, el departamento de policía de Los Angeles lanzó un comunicado en el que revelaba que el agresor llevaba consigo una réplica de una pistola con un cuchillo en su interior a modo de bayoneta.

