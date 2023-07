Por Beatriz Prieto |

'Así es la vida' recibió la tarde del lunes 10 de julio a Soraya Arnelas, para hablar de su próxima boda con el padre de sus dos hijas, Miguel Ángel Herrera. No obstante, la artista también se enfrentó a las preguntas sobre el documental que su excompañero de 'Operación Triunfo', David Bisbal, estaría preparando y en el que abordaría su trayectoria profesional. Una producción para la que, como apuntan ciertos medios, el almeriense habría solicitado que no se mencionara ni el talent musical ni su historia de amor con Chenoa.

Sandra Barneda entrevista a Soraya Arnelas en 'Así es la vida'

. ¿Cómo lo ves tú?", planteó Sandra Barneda a su invitada, en un momento de la entrevista, en referencia a la publicación de La Vanguardia que aseguraba que esa habría sido la decisión de Bisbal sobre su documental. ". Yo la verdad es que no lo sé, pero yo personalmente, si hiciera un documental sobre mi vida, me costaría dejar atrás", respondió Arnelas.

La cantante opinó que "hasta para eso hay que saber tener mano izquierda, porque se puede pasar por encima de las cosas, sin estar rascando mucho, pero uno tiene que estar orgulloso de las personas que han pasado por su vida y los momentos que han vivido, porque al final somos el resultado de nuestras acciones", tras lo cual Barneda confesó que la decisión del almeriense "me ha sorprendido también" y aclaró que "según lo que ha salido, él no ha hablado, están haciendo un documental sobre su trayectoria profesional, sus veinte años de carrera".

"Hay cosas que no vas a poder evitar"

"Entonces me extraña más", reconoció Arnelas, antes de afirmar que "a mí no me parece bien. Yo no lo hubiera hecho, pero es el documental de David Bisbal, no es el mío". La presentadora mencionó entonces su amistad con Chenoa, para plantear si "crees que le puede doler" la decisión del almeriense. "Laura está viviendo un momento muy bonito personal y profesionalmente. Sé que si el caso hubiera sido contrario, ella no hubiese nunca renegado de nada", contestó la extremeña.

La invitada aseguró que "soy su amiga y la conozco perfectamente": "Está orgullosa de lo bueno y lo menos bueno que le ha pasado y nunca hubiese bloqueado a nadie de su vida. Tendrá que hacer un documental ella". Asimismo, Arnelas manifestó que, de hablar con Bisbal, le aconsejaría "que recapacite un poco, creo que es bonito a veces hacer un repaso, aunque sea muy por encima, de la vida". "Hay cosas que no vas a poder evitar", opinó la cantante.