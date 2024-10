David Broncano se seca la cara con Pablo Motos en 'La revuelta': "Me la lían todo el rato"

Por Beatriz Prieto |

La tarde del 23 de octubre, 'La revuelta' afrontó una nueva grabación con su primer galardón en el bolsillo, el Premio Ondas a Mejor programa de entretenimiento, lo que pareció afectar ligeramente a la ya elevada y habitual euforia del público en el arranque de la emisión. Una energía que pareció contagiar a David Broncano, quien acabó calándose la cara al beber de un botijo, antes de ser víctima de una jugada de su propio público.

David Broncano muestra una camiseta con la cara de Pablo Motos en 'La revuelta'

, en medio de los gritos e insultos de los presentes, dirigiéndose a alguien del público que acabó arrojándole un botijo que, por suerte, el jienense logró recoger en el aire sano y salvo. El presentador se dispuso entonces a beber de él, para descubrir que estaba vacío, por lo que

Ante los ánimos de la audiencia, Broncano se lanzó a beber del botijo de forma caótica, calándose toda la cara. "No sé por qué he hecho esto. ¿Se ha mojado el micro", preguntó el presentador, entre risas. "Los compañeros de sonido le envían un recuerdo a tus padres", le dedicó Ricardo Castella. El presentador destacó entonces la "energía del público" antes de darles las gracias y se acercó a recoger una tela que habían arrojado al escenario, en medio de otros objetos, para secarse con ella.

"Ha estado guapísimo"

Dicho movimiento despertó risas entre los presentes, antes de que Broncano desplegara la tela para descubrir una camiseta cuya decoración le hizo reír al instante. "Sin querer ha estado guapísimo. Mira con lo que me he limpiado", confesó el jienense, mostrando en ese momento la cara de Pablo Motos plasmada en la camiseta que había utilizado como toalla. "Sois unos traicioneros todos. Esto es increíble, me la lían todo el rato", acusó Broncano, antes de seguir con el programa.