Jorge Javier Vázquez explica por qué nunca ha acudido a 'La revuelta': "Vas a pelo"

Por Alejandro Burrueco Marín |

El programa de David Broncano, tanto ahora 'La revuelta' como antes 'La resistencia', siempre ha destacado por sus invitados variopintos. Por el espacio han pasado personajes de todos los ámbitos: desde Belén Esteban hasta Louis Tomlinson. Sin embargo, quien nunca ha ido a visitar a Broncano es Jorge Javier Vázquez, cosa que ha comentado el de Badalona este miércoles 23 de octubre en su espacio habitual de la revista Lecturas.

'La revuelta'

. Nunca me sedujo la idea porque la cosa me parecía dificilísima", ha comenzado Vázquez. El presentador ha explicado los motivos de su reticencia a acudir al programa: "Sé más o menos lo que me van a preguntar porque llevo ya muchos años en esto.".

No obstante, Vázquez tampoco ha llegado a decir que no: "Jamás me llamaron, que conste". "No suelo ver 'La revuelta' porque me pilla trabajando en directo o grabando. Veo cortes en X", ha explicado el comunicador añadiendo la gran labor que hace Lala Chus como colaboradora. Vázquez ha destacado el punto fuerte del formato: "Una de las cosas que más me gusta del programa es su desprecio a la tiranía del ritmo televisivo. A ese permanente agobio que te empuja a que siempre tengan que estar pasando cosas".

Los imitadores de Broncano

El actual presentador de 'Gran Hermano' ha aplaudido que Broncano haya creado "su propio tempo": "Todo lo que hacen parece nuevo sin serlo y condenan a los demás a parecer antiguos sin tampoco serlo. Pero así de cruel es la televisión". Vázquez también ha señalado que con el éxito les llegarán "un montón de imitadores": "En estos momentos no existen en el medio personalidades tan arrolladoras como las que trabajan en ese programa. Intentar copiarles sería un suicidio".