'MasterChef Celebrity 6' vivió un emocionante momento en la noche del 1 de noviembre cuando, en su ya octava entrega, David Bustamante dedicó uno de sus platos a su sobrino recién nacido, Mateo, al que aún no había podido conocer, puesto que se encontraba participando en el talent show culinario. Un pensamiento que bastó para que el cántabro rompiera a llorar, emocionado ante la posibilidad de poder coger muy pronto al hijo de su hermano pequeño y poder compartir con él muchos momentos.

David Bustamante, emocionado en 'MasterChef Celebrity' al pensar en el hijo de su hermano

La victoria del equipo de Belén López, Verónica Forqué e Iván Sánchez en la prueba de exteriores, envió al resto de aspirantes a la eliminatoria, en la que Bustamante desplegó todo su talento culinario y se libró de la expulsión. "Acaba de nacer mi primer sobrino, el hijo de mi hermano pequeño. Iba a dedicarle algo, para que vaya aprendiendo que no es merluza, es lubina", explicó el cantante, al presentar el plato con el nombre "Por lo visto era lubina, Mateo". "Estoy muy tenso, estoy supernervioso y no tengo ni saliva. Tengo la boca seca", confesaba Bustamante, invitando así a los jueces, sin darse cuenta, a jugar con su inquietud durante la cata, en la que optaron por fingir que la elaboración no era de su gusto.

"Está bueno seguro", apostaban sus compañeros, quienes incluso manifestaron que "le están vacilando", desde la grada. Todo ello, a pesar de la actitud engañosa de los jueces, que sí lograron engañar al cántabro antes de lanzar su auténtico veredicto. "La lubina está espectacular. El punto de cocción es increíble. El plato parece divertido, creativo, bonito", elogió Samantha Vallejo-Nágera, a quien se sumó Pepe Rodríguez para animar al aspirante a que "cuando Mateo empiece a comer platos sólidos, hazle este plato". "Todavía no he podido conocerlo en persona. Es mi primer sobrino de sangre y es el hijo de mi hermano pequeño y mi hija es su madrina", manifestó un emocionado Bustamante, con voz temblorosa. "Es que es todo maravilloso y tengo muchas ganas de consentirle, llevarlo al parque, abrazarlo, cantarle mil canciones...", confesó el aspirante.

"Es muy especial"

Bustamante desveló entonces que, incluso antes de su nacimiento, le había regalado una canción compuesta por él mismo al pequeño. Una composición que entregó a su hermano y a su cuñada y que fue incapaz de cantar a causa de la emoción. "Además, es de ellos. Dejó de ser mía para ser de ellos. Si algún día la quieren enseñar, que hagan lo que quieran. Es un regalo sentido", explicó el cántabro, agradecido por la valoración, antes de romper a llorar de alegría. "El bebé de un hermano es alguien de tu sangre también y ha sido increíble ver sus fotos", confesó el aspirante, ante las cámaras del programa, momento en el que insistió en sus ganas de "olerlo, besarlo y abrazarlo". "La verdad es que es muy especial", concluyó el orgulloso tío.