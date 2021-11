'MasterChef Celebrity 6' alcanzó su octavo programa en la noche del lunes 1 de noviembre, en La 1 de Televisión Española, en el que los aspirantes recibieron las visitas de Florentino Fernández y Gonzalo Miró, exaspirantes de la quinta edición; los jueces de 'Maestros de la costura', María Escoté, Lorenzo Caprile y Palomo Spain; al igual que los chefs Nadeem Siraj y Roberto Ruiz. Unas visitas que amenizaron las habituales pruebas, las cuales dejaron fuera del talent a Eduardo Navarrete.

Los aspirantes en la prueba de exteriores de 'La última tentación'

La cita arrancó con los habituales robos de ingredientes, que se han dado en otras ediciones entre los concursantes, lo cuales descubrieron que, en realidad, tendrían que cocinar con lo que habían robado, no con lo que sus compañeros lo habían dejado. Un giro que favoreció a algunos aspirantes más que a otros, puesto que algunos de ellos habían repetido alimentos a la hora de robar, en una prueba en la que tanto Carmina Barrios como David Bustamante ocuparon los primeros puestos, antes de que el cántabro fuera escogido como el mejor de la prueba. El cantante presentó un plato en el que demostraba haber aprovechado todos y cada uno de sus ingredientes, a pesar de "lo poco que tenías", mientras que la actriz preparó "el único arroz comestible de la prueba de hoy".

Para la prueba grupal, los aspirantes se trasladaron al Parque del Buen Retiro, en Madrid, donde cocinaron en las inmediaciones del Palacio de Cristal, divididos en tres equipos que debían preparar elaboraciones de diferentes partes del mundo: Juanma Castaño, Navarrete y Arkano elaboraron platos mexicanos; Miki Nadal, Bustamante y Barrios, elaboraciones originarias de la India; mientras que Belén López, Iván Sánchez y Verónica Forqué, se ocuparon de aquellos procedentes de Malasia. Asimismo, cada equipo debía enviar a un representante para captar comensales por todo el parque, en un reto en el que el primer equipo tuvo que prescindir de servir el postre, puesto que este quedó crudo. En el lado opuesto, el tercer grupo consiguió unas elaboraciones acertadas y sabrosas, con las que obtuvieron la mejor valoración de los jueces, a lo que se sumó el hecho de que López fue elegida como la mejor aspirante del desafío. Una decisión por la que los integrantes de los otros dos equipos recibieron el temido delantal negro.

Hoy despedimos a Eduardo Navarrete de las cocinas de #MCCelebrity. Gracias @Navarrete_Shop por sacarnos siempre una sonrisa, por querernos tanto y disfrutar de la cocina https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/wg8TFj9ZU2 — MasterChef (@MasterChef_es) November 2, 2021

"Lo he pasado muy bien"

Arkano y Eduardo Navarrete, antes de conocer la expulsión del diseñador de 'MasterChef Celebrity'

Nadal, Bustamante, Barrios, Castaño, Navarrete y Arkano, de vuelta en las cocinas, se enfrentaron al reto de elaborar un plato rico y saludable, que no superase las seiscientas calorías, con el que, además, debían demostrar todo lo aprendido a lo largo de sus dos meses como parte del talent culinario. Unas pautas por las que, al superar las calorías marcadas tras la compra, los aspirantes perdían quince minutos de cocinado, desventaja que solo consiguieron eludir Nadal y Barrios. Además, los aspirantes de delantal blanco tuvieron la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros, momento en el que escogieron a Castaño, quien no parecía estar pasando precisamente por un buen momento durante el cocinado.

El desafío concluyó con una cata en la que Bustamante y Barrios volvieron a triunfar como los primeros salvados, seguidos por Nadal, lo que dejó la decisión final entre Navarrete y Arkano, quien volvió a librarse por los pelos de la expulsión definitiva. "No habéis sido capaces de presentar un plato que cumpliera los objetivos que habíamos pedido", valoró Jordi Cruz. Los chefs calificaron el trabajo de Navarrete como "un sinsentido", con grandes fallos que lo dejaron fuera de la competición. "Anímicamente, va a ser un palo venir la semana que viene y ver que él no está", confesaba el rapero, sobre la marcha de su compañero, a quien consideraba "un amigo de verdad". "Lo he pasado muy bien", confesaba por su parte un animado Navarrete, después de deshacerse en halagos hacia sus compañeros, momento en el que apostó por la victoria de Sánchez. "Yo no me imaginaba que iba a llegar hasta la octava semana. No me voy con pena, me voy contento, satisfecho", valoró Navarrete, que calificó la experiencia de "maravillosa".